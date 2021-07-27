Başkan Yıldız'dan Rize'ye geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından bölgeyi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Rize'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak Güneysu ilçesinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, afetten zarar gören esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ile bir araya gelen Başkan Yıldız, felaketin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bildi aldı.

Başkan Yıldız'ın sonraki durağı ise felaketin yaşandığı bir diğer ilçe olan Fındıklı oldu. Fındıklı Belediye Başkanı Ercümen Şahin Çervatoğlu'nu ziyaret ederek bilgi alan Başkan Yıldız daha sonra Fındıklı ilçesinde felaketten etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yıldız, devlet millet el ele vererek yaraların sarılacağını söyledi.

Başkan Yıldız bölgede yaptığı incelemelerin ardından Güneysu'da sel ve heyelan felaketinde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Güneysu AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı ile birlikte aileleri tek tek ziyaret eden Başkan Yıldız, üzüntüsünü dile getirerek başsağlığı dileklerini iletti.

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden birisinin Güneysu olduğunu belirten Başkan Yıldız, "Yaşanan bu felakette can kayıplarımız oldu. Kederli ailelerimize taziye ziyaretinde bulunduk. Devletimiz yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun" dedi. - İSTANBUL