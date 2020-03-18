Başkan Yıldız'dan virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlılara destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldız'dan virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlılara destek - Son Dakika

Başkan Yıldız'dan virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlılara destek

6 saat önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşları telefonla arayarak destek oldu.

Başkan Yıldız'dan virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlılara destek, System.String[]

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşları telefonla arayarak destek oldu.


Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri artırdı. İlçede bir yandan belediye bünyesinde kurulan Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi ile temizlik çalışmaları yapılırken bir yandan da vatandaşlar virüse karşı bilinçlendiriliyor. Belediye ekipleri özellikle virüs bulaşma riski daha yüksek olan yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da evlerinden çıkmayan vatandaşları telefonla tek tek arayarak destek oldu.


"Virüs salgınına karşı başarılı olacağımıza inanıyorum"


Sosyal Medya üzerinden paylaştığı video ile ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yıldız, "Saygıdeğer Beyoğlulu hemşehrilerim, millet ve devlet olarak el birliğiyle aldığımız tedbirlerle ve bundan sonra alacağımız tedbirlerle Korona virüs salgınına karşı başarılı olacağımıza inanıyorum. Sağlık bakanlığımız şuanda evlerimizde kalmanın daha doğru olacağını, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmamamızı tavsiye ediyor ve 14 kurala harfiyen uymamızı istiyor. İnanıyorum ki hep birlikte bu kurallara uyacak ve zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayacağız" dedi.


"Yaşlı vatandaşlarımızı arayıp hal ve hatırlarını soruyorum"


Gençlere de seslenen Başkan Yıldız, "Özellikle genç kardeşlerimizin evlerinden çıkmayan mahallelerimizdeki amcalarımızı, teyzelerimizi, dedelerimizi telefonla aramaları, hal ve hatırlarını sormalarını istiyorum. Genciyle yaşlısıyla birlik ve beraberlik içerisinde olarak bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Ben de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak mahallelerimizdeki özellikle 60 yaş üstü vatandaşlarımızı arayıp hal ve hatırlarını soruyorum. Bir ihtiyaçları olup olmadığını da kendilerine sorduktan sonra ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. El birliğiyle tam bir dayanışma içerisinde bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:17 Kaynak: İHA

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