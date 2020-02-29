Başkan Yıldız, hain saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldız, hain saldırıyı kınadı - Son Dakika

Başkan Yıldız, hain saldırıyı kınadı

6 saat önce

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, yayınladığı mesajında Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınadı.

Başkan Yıldız, hain saldırıyı kınadı, System.String[]

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, yayınladığı mesajında Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınadı.


Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Yıldız, mesajında şunlara yer verdi:


"Kahraman askerimiz İdlip'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getiriyordu. Bu kutsal vazifede rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Milletçe büyük üzüntü ve keder içerisindeyiz, başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Allah, vatanı korumak için yapılan bu mücadelede ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Rejim tarafından kalleşçe düzenlenen bu saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları bozulmaya devam edecektir. Bu hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği olarak her daim Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve devletimizin yanındayız."


Şehitlerinin kanlarının yerde kalmayacağını ve intikamının en ağır bir şekilde alınacağını vurgulayan Başkan Yıldız, Türkiye'nin bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunlarının her zaman bozulacağını sözlerine ekledi. - ANKARA

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
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