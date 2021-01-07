Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı - Son Dakika

Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı

07.01.2021 12:36
Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı, System.String[]

Hasköy Sahilde gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldız, Beyoğlu'nda gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Hasköy Sahilde gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldız, Beyoğlu'nda gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Yapımı devam eden 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nin yakın zamanda tamamlanacağını belirten Yıldız, "Gençlerin burada tiyatro etkinliklerine katılabilecek olması, sinema izleme imkanlarının olacak olması bizleri şimdiden heyecanlandırıyor" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nu adım adım gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Her gün ilçenin farklı bir bölgesini ziyaret eden Başkan Yıldız Piripaşa Mahallesi esnafı ve bölge sakinleriyle bir araya geldi Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yıldız, virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmamalarını da istedi. Başkan Yıldız daha sonra Piripaşa Semt Pazarını ziyaret ederek virüs salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Yıldız, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Yıldız Pazar ziyaretinin ardından Hasköy Sahilde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle uzunun uzun sohbet eden Başkan Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak gençler için hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

"Her şey siz gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için"

Gençlere, yapımı devam eden 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' ile ilgili bilgi veren Başkan Yıldız, "Gençlerimiz için, çocuklarımız için, Beyoğlulu hemşehrilerimiz için bütün imkanları seferber ediyoruz. Hasköy'de, Haliç'in hemen yanı başında bir kültür merkezini, bir gösteri merkezini inşa ediyoruz. Burada cep sineması, tiyatrolar, galeriler, sergi alanları olacak. Her türlü söyleşiler, kültür sanat söyleşileri burada yapılabilecek. Gençlerin burada tiyatro etkinliklerine katılabilecek olması, sinema izleme imkanlarının olacak olması bizleri şimdiden heyecanlandırıyor. Her şey siz gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için" dedi. - İSTANBUL

Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı
Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı
Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı
Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı
Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı
Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı

Haydar Ali Yıldız, Tiyatro, Beyoğlu, Hasköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yıldız, 'Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi' projesini anlattı - Son Dakika


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