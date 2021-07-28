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Başkan Yıldız: "İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine" - Son Dakika

Başkan Yıldız: "İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine"

28.07.2021 13:19

Başkan Yıldız: "İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine" Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız İstiklal Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi İBB'nin çalışmalarını engellediğini aktaran Yıldız: "İBB yönetimi gecenin kör vakitlerinde yıkmakla meşgul" Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali...

Başkan Yıldız: "İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız İstiklal Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi

İBB'nin çalışmalarını engellediğini aktaran Yıldız: "İBB yönetimi gecenin kör vakitlerinde yıkmakla meşgul"

İSTANBUL - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız İstiklal Caddesi'nde düzenlediği basın toplantısında "İBB yönetiminin anlayışı, yıkmak üzerine" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında İBB yönetiminin Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesinde yapmış olduğu çalışmaları engelleme girişimleri ve caddede son iki yılda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstiklal Caddesi için yaptıkları çalışmalardan bahseden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizler İstiklal Caddesi'ne İstanbul'un ve dünyanın göz bebeği olarak baktık ve bugüne kadar da bir insan göz bebeğine nasıl bakıyorsa öyle davrandık. İstiklal Caddesi şüphesiz bir tarihi birikimin bir kültürün ve bir vizyonu gerektirir. 20 Aralık 2019 tarihinde vizyonumuzu açıklamıştık. Bu caddeyi nasıl aydınlatacağımızı, bu caddemizde müziğin nasıl kaliteli olacağını açıkladık. İstiklal Caddesinin daha yeşil olması için nasıl ağaçlandıracağımızı sizlerle paylaştık. O gün ne söylediysek hepsini gerçekleştirdik. Günün her saatinde İstiklal Caddesi'ne hizmet eden bir Beyoğlu Belediyesi olduk" diye konuştu.

"Kendi yönetim anlayışları 'yıkmak' üzerine "

İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Yıldız, "Işıklandırma, ağaçlandırma ve müzik konusunda dediğimiz her şeyi yaptık. Peki bugüne kadar İBB yönetiminden İstiklal Caddesine dair bir vizyon açıklaması, bir kültürel çalışma, bir sanat etkinliği, bir kültürel çalışma duydunuz mu? Hayır. İki yıl sonra biz özellikle kendilerine şunu hatırlatmak istiyoruz. İstanbul'un beklemeye vakti yok diyenlerin şimdi iki yıl sonra gecikmeyle İstanbul'un göz bebeği İstiklal'de gece saat dörtlerde yıkarak girmelerini izah etmelerinin tek bir gerekçesi olabilir. Kendi yönetim anlayışları yıkmak üzerine ve zabıta tedbirleriyle" dedi.

" İBB gayretlerimizi ortadan kaldırdı"

Başkan Yıldız devamla, "Biz pandemi döneminde dahi kültür ve sanatın burada devamı gayreti içerisindeyken İBB yönetimi gecenin kör vakitlerinde yıkmakla meşgul oldu. Biz bu mücadeleyi verirken pandemi sonrasına da hazırlıklarımızı yaptık. O günler geldi. Galataport'tan başlayacak Beyoğlu Kültür yolunu inşa etme gayretinde olduk. Bütün bu gayretlerimizin yanında İBB yönetiminin göze girmeye çalışan bir zabıta amirini İstiklal caddesi ile sorumlu tutması ve yetkilendirmesi sonucunda İBB'nin uygulamaları bu cadde üzerinde sadece zabıta tedbirleri olarak kaldı. 2 yıl sonra gecikmeyle İstiklal caddesinde tasarrufta bulunmak isteyen İBB yetkilileri buraya müdahale ederek yaptıklarımızı ya taklit ederek ya da yıkarak, ortadan kaldırarak İstiklal Caddesi'nde boy göstermeye başlamıştır. Gayretlerimizi gecenin dördünde ortadan kaldırmıştır" şeklinde konuştu.

Başkan Yıldız: İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine
Başkan Yıldız: İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine
Başkan Yıldız: İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine
Başkan Yıldız: İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine
Başkan Yıldız: İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan Yıldız: 'İBB yönetim anlayışı 'yıkmak' üzerine' - Son Dakika


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