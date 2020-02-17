Başkan Yıldız: "İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için zarardır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldız: 'İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için zarardır' - Son Dakika

Başkan Yıldız: "İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için zarardır"

7 saat önce

Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, istihdamda "ücretli" ve "sözleşmeli" gibi ayrımların, devlet için kar adı altında zarar olduğunu söyledi.

Başkan Yıldız:

Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, istihdamda "ücretli" ve "sözleşmeli" gibi ayrımların, devlet için kar adı altında zarar olduğunu söyledi.


Eğitim-Bir-Sen 15. Türkiye Buluşmasına Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, yönetim kurulu ve ilçe temsilcileri de katıldı. Buluşmada ayrıca Eğitim-Bir-Sen'in 28. kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Hamdi Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.


Sendikal hakların gelişmesi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değişmesinin şart olduğunu vurgulayan Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "İş güvencesinin herkesi kapsadığı, insanı yaşatan devlet anlayışına dayanan bir kamu hizmeti, hepimizin ortak geleceği açısından elzemdir. İstihdamda 'ücretli', 'sözleşmeli' gibi ayrımlar, devlet için kar adı altındaki zarardır. Kamu personeli kadrolu olmalı, gelecek kaygısına değil yaptığı hizmetin niteliğine odaklanmalıdır. Bu da ancak kadrolu istihdamla mümkündür. O halde, kadrolu istihdam dışındaki tüm uygulamalar, ivedilikle kaldırılmalıdır. Sendika olarak teklif ediyoruz, sözleşmelilik kaldırılıncaya kadar ivedilikle bütün kamu görevlilerinde sözleşmeli görev yapma süresi kısaltılmalı, belirli süre görev yaptıktan sonra sözleşmelilerin kadroya geçişi, bütün kamu kurumlarında geçerli olmalıdır. '657 sayılı kanundan yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı ve mevcut personel de genel idare hizmetleri kapsamına alınmalıdır" dedi. - SAMSUN

Eğitim Bir Sen, Hamdi Yıldız, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:17:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldız: "İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için zarardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]