Başkan Yıldız Kırmızı Sedir Söyleşisi'ne konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldız Kırmızı Sedir Söyleşisi'ne konuk oldu - Son Dakika

Başkan Yıldız Kırmızı Sedir Söyleşisi'ne konuk oldu

6 saat önce

Turabibaba Kütüphanesinde düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşisine katılan Başkan Yıldız, "İstiyoruz ki gençler ayakları üzerine basan, vatanını, bayrağını, milletini seven ve onu benimseyen bireyler olarak yetişsin" dedi.

Başkan Yıldız Kırmızı Sedir Söyleşisi'ne konuk oldu, System.String[]

Turabibaba Kütüphanesinde düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşisine katılan Başkan Yıldız, "İstiyoruz ki gençler ayakları üzerine basan, vatanını, bayrağını, milletini seven ve onu benimseyen bireyler olarak yetişsin" dedi.


Beyoğlu Belediyesi tarafından, çocuklara kitap okuma sevgisi ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşileri yeni yılda da devam ediyor. Turabibaba Kütüphanesinde düzenlenen 2020 yılının ilk Kırmızı Sedir Söyleşi'sinin konukları Tersane-i Amire Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Daha Neler kitabının yazarı Cemal Kapan ile hoş bir sohbet gerçekleştiren öğrenciler, yazarlıkla ilgili akıllarında kalan soruları da sorma fırsatı buldular. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.


"Amacımız sizlere daha güçlü bir Türkiye bırakmak"


Öğrencilerle sohbet ederek okumanın önemini anlatan Başkan Yıldız, "İstiyoruz ki gençler ayakları üzerine basan, vatanını, bayrağını, milletini seven ve onu benimseyen bireyler olarak yetişsin. Bizler bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da dünyanın dört bir yanında bir mücadelenin içerisinde, gayret ediyor. Amacımız sizlere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, emanet etmek" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Anadolu Lisesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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