Başkan Yıldız kursiyerlerle birlikte resim yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yıldız kursiyerlerle birlikte resim yaptı - Son Dakika

Başkan Yıldız kursiyerlerle birlikte resim yaptı

6 saat önce

Çıksalın Semt Konağında açılan resim kursunu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kursiyerlerle sohbet edip resim yaptı.

Başkan Yıldız kursiyerlerle birlikte resim yaptı, System.String[]

Çıksalın Semt Konağında açılan resim kursunu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kursiyerlerle sohbet edip resim yaptı.


Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçe halkının kişisel ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla semt konaklarında açılan resim kursu bu yıl da yoğun ilgi gördü. Tamamen ücretsiz olarak verilen kursla kadınlar hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel resimleriyle ressamlara taş çıkartıyor. Yağlı boya, sulu boya ve kara kalem çalışmaları ile resim yapmayı öğrenen kursiyerler bir yandan da hayallerini tuvale yansıtmanın mutluluğunu yaşıyor.


Çıksalın Semt Konağında devam eden resim kursunu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet ederek semt konaklarında verilen ücretsiz kişisel gelişim kurslarının önemini anlatan Başkan Yıldız, daha sonra tuvalin başına geçerek kursiyerlerle birlikte resim yaptı. - İSTANBUL

Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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