Başkan Yıldız, mahalle muhtarlarıyla "Tersane İstanbul"da bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yıldız, mahalle muhtarlarıyla "Tersane İstanbul"da bir araya geldi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Yıldız, mahalle muhtarlarıyla

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yıldız, Beyoğlu'nda hayata geçirilen marka projeler başta olmak üzere mahallelerde yapılan ve yapılması planlanan projelerin detaylarını anlattı. Muhtarların önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunan Başkan Yıldız, "Tüm mahalleler bizim. Hepsine aynı gözle bakıyoruz ve neye ihtiyacı varsa ona yönelik yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçede bulunan 45 mahallenin muhtarıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Beyoğlu'nun dev projelerinden birisi olan Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Beyoğlu'nda hayata geçirilen marka projeler başta olmak üzere mahallelerde yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlatan Başkan Yıldız, daha sonra muhtarların önerilerini dinledi. Virüs salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı toplantıda, Beyoğlu genelinde ve mahallelerde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yıldız'a teşekkürlerini ilettiler.

Beyoğlu Millet Bahçesi için çalışmalar devam ediyor

Beyoğlu'nun Galata Port, Tersane İstanbul ve Beyoğlu Kültür Yolu gibi dev projelerle marka bir şehir haline geleceğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nun tamamında hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kaymakamlık binasının Turabibab Kütüphanesi'nin yanında bulunan askeri mahkemenin bulunduğu yere taşınmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok kısa sürede bu tescilli yapıda restorasyon işlemleri başlayacak ve tahmini olarak 1.5 yıl içerisinde Beyoğlu'nun yeni kaymakamlık binası olarak hizmete açılacak. İkinci olarak ise Beyoğlu'muza bir millet bahçesi demiştik. İstedik ki, gençlerimizin, çocukların ve ailelerin rahatça gidebilecekleri bir yerimiz olsun. Şu anda İnebolu Pazarının kurulmuş olduğu yer, vakıflara ait 16-17 dönümlük bir arazi. İnşallah altı otopark olacak. Üst kısmına da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız millet bahçesi yapacak. Proje çalışmaları yapılıyor" dedi.

Tarlabaşı Gençlik merkezi faaliyete girecek

Başkan Yıldız, Kasımpaşa'da bin dönüm üzerine kurulu bir evlendirme dairesi inşa etmeyi planladıklarını da belirterek, "İnşallah bu projeyi de 2022 yılının ortalarında Beyoğlu'na kazandırmış olacağız. Kızılay Meydanı'ndaki Kızılay binasının inşaatı devam ediyor. İnşallah inşaat çalışması tamamlandığında yine Beyoğlu'muza, özellikle gençlerimize hizmet eden bir yer olacak. Sururi Mahallemizdeki Mevlevihane, eski Kasımpaşa Mevlevihanesi yine Beyoğlu'nun gençlerinin buluşma noktası olacak. Tarlabaşı'nda vakıflara ait bir yeri imzaladığımız protokolle teslim aldık. Restore edilerek bize devredilecek. Bu binada çok kısa bir zamanda 4-5 kattan oluşan Tarlabaşı Gençlik Merkezi faaliyete girecek. Dolayısıyla Mevlevihane ve gençlik merkeziyle bu gölge ihya olacak ve önemli bir lokasyon oluşacak" ifadelerini kullandı.

Gençler robotik kodlama atölyeleri ile geleceğe hazırlanacak

Gençlere yönelik çalışmalara çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Yıldız, "Belediye binamızın alt tarafında Şişhane Meydanı'nda bulunan eski gençlik merkezimizi de gençlerimizin merak saldığı robotik kodlama ve yazılım gibi teknolojik atölyelerin yer alacağı bir gençlik merkezi olarak yeniden hizmete açacağız. Yine belediye binamızın bitişiğinde açtığımız Beyoğlu Kültür Kafe, yine gençlerimiz için bir kütüphane ve ders çalışma mekanı olarak hizmet vermeye başladı. Hasköy'de Safiye sultan olarak bilinen tarihi mekan da çocuklarımızın kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği bir Hasköy Gençlik Merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Piyalepaşa'da yine aynı şekilde yine gençlerimize ve bölge halkına hizmet edecek olan millet kıraathanelerimiz olacak. Yine Tophane'de de bu şekilde bir yer arayışımız var" diye konuştu.

Mahalle bahçeleri bir bir hizmete açılıyor

Başkan Yıldız seçim sürecinde söz verdiği Mahalle Bahçeleri'ni de bir bir hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Şu ana kadar yedi tanesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece hem mahallelerimizde yeşilliği artırıyoruz hem de mahalle sakinleri için yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bu şekilde tüm mahallelerimize dokunma düşüncesindeyiz. Kaptanpaşa ve Kulaksız mahallelerimize hitap eden iki katı karakol, iki katı ise semt konağı olarak hizmet verecek binanın inşaatı yakın zamanda başlayacak. Yine Hacıhüsrev Mahallemizde de bölge halkına hizmet edecek olan bir Taziye Evi inşa edeceğiz. Tüm mahalleler bizim. Hepsine aynı gözle bakıyoruz ve neye ihtiyacı varsa ona yönelik yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Dönüşüme Fetihtepe mahallemizden başlamayı düşünüyoruz

Okmeydanı Kentsel Dönüş Projesi için geri sayımın başladığını da ifade eden Başkan Yıldız, Okmeydanı'nda dönüşüme Fetihtepe mahallemizden başlamayı düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız Kasım ayında ilk kazmayı vuracak şekilde planlamasını yapıyor. Olumsuz hiçbir durum yok. İlk gün söylediğimiz gibi yerinde bir dönüşüm olacak. kimse başka bir yere gönderilmeyecek. Taşınma ücretleri bakanlığımız tarafından karşılanacak. İnşaatın devam edeceği 18 ay boyunca vatandaşların kira bedelini de devletimiz ödeyecek. Bu 18 ayın sonunda vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını teslim edecekler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Haydar Ali Yıldız, İstanbul, Beyoğlu, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 17:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yıldız, mahalle muhtarlarıyla 'Tersane İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika

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