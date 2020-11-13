Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor - Son Dakika

Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor

13.11.2020 16:15
Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, görevine hızlı bir başlangıç yaparak mahalle ve köy ziyaretleri kapsamında muhtarların sorunlarını yerinde dinliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, görevine hızlı bir başlangıç yaparak mahalle ve köy ziyaretleri kapsamında muhtarların sorunlarını yerinde dinliyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçilen Başkan Mehmet Nuri Yıldız, ilk ziyaretlerine köy ve mahalle muhtarları ile başladı. Sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarla sürekli iç, içe olmak adına sürekli alanda olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yıldız "Kongre sürecimizin ardından her kesimden vatandaşımızla bir araya geldik. Halkımızı dinleyip sorunları yetkili mercilere iletmeye çalışıyoruz. İnşallah sürekli vatandaşımızla bir arada olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

"Muhtarlarımız bizim için çok değerli"

Yapılan ziyaretlerin ardından AK Parti Merkez ilçe teşkilatı olarak alana indiklerini köy ve mahalleleri yerinde ziyaret ettiklerini belirten Başkan Mehmet Nuri Yıldız "Bu milletin efendisi değil milletin hizmetkarı şiarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizleri ağırlayan ve destek veren tüm halkımıza minnettarım" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor
Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor
Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor

Ağrı Merkez, Nuri Yıldız, AK Parti, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor - Son Dakika


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