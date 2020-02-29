Başkan Yıldız, sporcuları kabul etti - Son Dakika
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Başkan Yıldız, sporcuları kabul etti

17 dakika önce

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Ordu'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan sporcuları kabul etti.

Başkan Yıldız, sporcuları kabul etti, System.String[]

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Ordu'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan sporcuları kabul etti.

Dereceye giren Halk Eğitim Merkezi Boks Takımı sporcularını kutlayan Yıldız, başarılarından dolayı hediye takdim etti.

Başkan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, elde edilen başarıların bundan sonraki dönemde de devam edeceğine inandığını belirterek, sporcuların başarısı için her türlü imkanın da Kağızman Belediyesi tarafından sağlanacağını söyledi.

Kağızman Halk Eğitim Boks Antrenörü Erdoğan Su da göreve başladığından beri sporcuların ilk başarı sevincine şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, dereceye giren sporcuları ile diğer öğrencileri özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Kağızman, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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