Başkan Yıldız "Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız" - Son Dakika

Başkan Yıldız "Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız"

15.12.2020 12:49
Başkan Yıldız

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı merkez ve köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediğini ve çözümleri yetkililere ulaşarak ilettiklerini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı merkez ve köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediğini ve çözümleri yetkililere ulaşarak ilettiklerini söyledi.

Göreve geldikten sonra Ağrı merkez ve köylerinde esnaf ve köylüleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Başkan Mehmet Nuri Yıldız, vatandaşla bürokrasi arasında köprü olmaya çalıştıklarını ifade etti. Tüm merkez ilçe teşkilatının vatandaşla iç, içe olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız "Göreve gelmemizin ardından alana inerek sürekli halkımızla birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle köylerimize giderek sorunları yerinde dinliyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında yetkilileri arayarak bilgi veriyoruz. Amacımız halkımızın ayağına giderek derdine derman olmaktır" dedi.

Oğlaklı Köyünün Su Şebekesi yenilendi

Son olarak Ağrı merkeze bağlı Oğlaklı Köyü'nü ziyaret eden AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, köylülerin soru sorununu yerinde dinledi. Konunun çözümü noktasında İl Öze İdaresi yetkilileri ile görüşen Başkan Yıldız "Köyümüzdeki sıkıntıları yakından görmek istedik. Vatandaşımızın durumunu yetkililerle görüştük ve bu sorunu kısa sürede çözdük. Allah'ın izniyle tüm köylerimizi ziyaret ederek sorunlarını bire, bir dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Başkan Yıldız Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız
Başkan Yıldız Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız

Nuri Yıldız, Ağrı Merkez, Bürokrasi, Ağrı, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yıldız 'Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Rıdvan Yılmaz 2025'e kadar Beşiktaş'ta oynayacak Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi         
12:25
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması         
11:20
Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı Cadde ortasında ilginç anlar! Köpek gezdirir gibi 'Kaz' gezdirdi, görenleri şaşkınlığa uğrattı         
10:37
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 13:56:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldız "Vatandaşlarımızla bürokrasi arasında köprü olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei