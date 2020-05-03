Başkan Yıldız ve konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Genel Başkan Yıldız ve konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı - Son Dakika

Başkan Yıldız ve konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı

6 saat önce

Başkan Yıldız ve konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı Ortak video mesajı paylaşıldı ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell: "Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanındadır" Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsoloslukları Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali...

Başkan Yıldız ve konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı

Ortak video mesajı paylaşıldı

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell: "Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanındadır"

İSTANBUL - Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsoloslukları Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle virüs salgınına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı. Yayınlanan ortak video mesajda, virüs salgını tehdidinin birlik, beraberli ve dayanışma ile ortadan kaldırılabileceği belirtilerek tüm Beyoğlu ve İstanbul halkına 'Evde Kal' çağrısı yapıldı.

Geçmişten günümüze farklı kültürleri ve farklı dinleri hiçbir ayrım gözetmeksizin bir araya getiren Beyoğlu, tarihi misyonunu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yaşandığı bu süreçte de ortaya koydu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsolosluklarına, virüs salgınına karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Başkan Yıldız'ın çağrısına Amerika Birleşik Devletlerinden Çin Halk Cumhuriyetine, Brezilya'dan Danimarka'ya Türkiye ile işbirliği içerisinde olan dost ülkelerin konsoloslukları kayıtsız kalmadı. Virüs tehdidine karşı her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten konsolosluklar çektikleri video mesajda, virüs salgını tehdidinin birlik, beraberli ve dayanışma ile ortadan kaldırılacağını belirterek tüm Beyoğlu ve İstanbul halkına 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

"Türkiye bir kara gün dostu olduğunu bütün dünyaya gösterdi"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız virüs salgınına karşı uluslararası işbirliğinin önemine değinerek, "Yaklaşık iki aydır Türkiye'de ve dünyada Covid-19 salgınıyla ilgili küresel bir mücadele veriliyor. Bu salgının ulusal düzeyde mücadelesi yapılırken Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mücadelenin elbette uluslararası işbirliğiyle birlikte yürütülebileceği konusunda dünya liderleriyle istişarelerde bulunuldu. Bu süreçte Türkiye bir kara gün dostu olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Bizler de Beyoğlu Belediyesi olarak İstanbul'daki Başkonsoloslarla ve diplomatik temsilcilerle bu uluslararası salgına karşı ülkelerimiz arasındaki bu dayanışmayı, Beyoğlu'muzda birlikte teyit ediyoruz" dedi.

"Ulusal bir mücadele veriliyor ama uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç var"

Başkan Yıldız, "Ulusal bir mücadele veriliyor ama uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç var. Bütün İnsanlığı ilgilendiren bir konu. O bakımdan bütün başkonsoloslarla bu dayanışmayı, bir birimize yardım etmeyi, özellikle bu zor günlerde bir birimizin yanında olmayı teyit ediyoruz. Bütün diplomatik temsilcilerimize, başkonsoloslarımıza sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kendilerinin şahsında tüm halklarına, milletlerine bu zorlu günde Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemi hep birlikte atlatacağız"

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell konuşmasında, "ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu evde kalmanızı mümkün kılan herkese minnettardır. Güvenliğimizi sağlayan ve bizleri rahat ettiren herkese teşekkürler. Evde kalan herkese de komşularının sağlığını düşündükleri için teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanındadır. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız" açıklamasına yer verdi.

"Beyoğlu Belediyesi'ni takdir ediyoruz"

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise, "Sevgili Beyoğlu sakinleri hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Şuan hemen hemen dünyadaki bütün ülkeler Covid-19 salgınıyla mücadele yürütüyor. Salgının vurduğu ilk ülke olarak Türk halkının yaşadıklarını çok iyi bir şekilde anlıyor ve Türk hükümetinin salgını kontrol altına almak için aldığı tedbirlere destek veriyoruz. Beyoğlu Belediyesinin salgınla mücadele için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz" dedi.

"Çok yakın zamanda bu muhteşem şehrin sokaklarının tadını çıkaracağız"

Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberta França da, "Ben de Beyoğlu'nda yaşıyorum. Burayı seviyorum. Buranın tarihi, sokakları, manzaraları harika. Zor günlerden geçiyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de sevdiğimiz insanların sağlığı için evde kalmalıyız. Bu zor dönemin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Umutlu ve inançlı olmalıyız. Çok yakın zamanda arkadaşlarımız ve tüm sevdiklerimizle birlikte bu muhteşem şehrin sokaklarının, kafelerinin, restoranlarının tadını çıkaracağız" diyerek çalışmalara destek verdi.

Başkan Yıldız ve konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 01:24 Kaynak: İHA


Son Dakika

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti         
19:09
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi         
19:06
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti         
18:54
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz         
18:39
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı         
18:35
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları         
18:21
Batman'da bir evi böcekler istila etti Batman'da bir evi böcekler istila etti         
17:48
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum         
17:45
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır         
17:36
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor         
17:23
Zehirli olan Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü         
17:21
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti         
17:16
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi         
17:13
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti         
17:05
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı         
16:51
Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş         
16:47
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı         
16:44
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik         
16:42
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı         
16:36
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu         
16:32
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor         
16:29
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor         
16:13
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz         
15:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor         
15:26
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı         
15:11
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım         
14:58
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor         
14:46
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı         
14:46
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 19:45:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldız ve konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]