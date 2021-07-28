Başkan Yıldızkaya 'Hoşgeldin Bebek' ile ailelerin mutlu günlerinde yanlarında - Son Dakika

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 'Hoşgeldin Bebek' ve 'İlk Doğum Günü' projeleriyle ailelerin ve çocukların en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.

Polatlı Belediyesi ekipleri 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde yeni çocuk sahibi olan tüm aileleri evlerinde ziyaret ederek, bebek çantası ve hemşehrilik beratı hediye ediyor. Yaklaşık altı yıldır hız kesmeden süren anlamlı ziyaretlerde Başkan Yıldızkaya tarafından hazırlatılan hediyeler ailelerle buluşuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Hoşgeldin Bebek ziyaretlerinin ardından envantere kaydedilen çocuklar 1. yaş doğum günlerinde de unutulmuyor. Başkan Yıldızkaya tarafından hazırlatılan eğitici öğretici oyuncaklar, hediyeler ve doğum günü pastaları, yapılan sürpriz ziyaretlerle ailelerin mutluluğuna mutluluk katıyor. Anlamlı projeler dolayısıyla mutluluk duyan aileler en güzel günlerinde senelerdir yanlarında olan Başkan Yıldızkaya'ya teşekkür ediyorlar. Yalnızca 2020 yılı içerisinde bin 21 aileyi ziyaret eden Polatlı Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıl da 922 çocuğun ilk doğum günlerinde yanlarında oldu. - ANKARA