Üye Girişi
Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi - Son Dakika

Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi

29.06.2021 19:06
Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi, System.String[]

Kurumsal Hizmet Birimleri BAŞKAN YILDIZKAYA MARKA ŞEHİR YOLCULUĞUNDA IŞIL IŞIL VE AYDINLIK POLATLI SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ ARTIK ANAYOLDA GECELER GÜNDÜZLER KADAR AYDINLIKBelediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Marka Şehir yolculuğunun önemli adımlarından biri olan 'Daha Aydınlık Polatlı' sözünü...

Kurumsal Hizmet Birimleri BAŞKAN YILDIZKAYA MARKA ŞEHİR YOLCULUĞUNDA IŞIL IŞIL VE AYDINLIK POLATLI SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ ARTIK ANAYOLDA GECELER GÜNDÜZLER KADAR AYDINLIK

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Marka Şehir yolculuğunun önemli adımlarından biri olan 'Daha Aydınlık Polatlı' sözünü yerine getirdi. Geçiş güzergahı iyileştirme ve aydınlatma çalışmaları kapsamında E-90 Karayolu üzerinde dikilen prestijli aydınlatma direkleri ile Polatlı'nın giriş çıkışında geceler, gündüzler kadar aydınlık bir hale geldi. Karayolları ve EnejiSA gibi ilgili kuruluşların onayı alınarak başlatılan çalışmalar kapsamında Polatlı'nın geçiş güzergahı yıllar sonra hak ettiği değere kavuştu. Pandemi sürecine rağmen hız kesmeden sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Başkan Yıldızkaya; 2-3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Aydınlatma Direkleri projesi ile hem Polatlılı vatandaşların hem de geçiş güzergahını kullanan misafirlerin takdirini kazandı.

POLATLI'NIN VİTRİNİ HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞTU

Gün içerisinde binlerce misafir aracın geçiş yaptığı şehrin vitrininde başlatılan çalışmalar kapsamında 4 KM'lik bir hat üzerinde hazırlanan Aydınlatma Direkleri'nin %70'i orta refüjle buluşturuldu. Dörtyol Cephe İyileştirme Çalışmaları ile bölgede bulunan evleri ve dükkanları tek renk haline getirerek görüntü kirliliğini ortadan kaldıran Başkan Yıldızkaya; Yeni Aydınlatma Direkleri projesi ile şehrin giriş çıkışında yıllardır eleştirilen ve Polatlı'ya yakışmadığı dile getirilen karanlık görünüme son verdi.

BU SENE ANAYOL, SENEYE ÇARŞI

E-90 Karayolu geçiş güzergahı üzerinde bulunan Yeni Belediye Binası, Alpaslan Türkeş Bilim Merkezi, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Özel Müzesi, Yeni Sanayi Giriş Kapısı, Kartaltepe Alışveriş ve Yaşam Merkezi projeleri ile bir bütün oluşturan çalışmalar kapsamında Polatlı'nın vitrini Marka Şehir adına yakışır bir cazibe merkezi haline getiriliyor. Başkan Yıldızkaya anayol güzergahında bu yıl içerisinde tamamlanacak olan çalışmaların ardından, önümüzdeki yıl itibariyle aynı şekilde şehir merkezinde aydınlatma çalışmalarına start verecek. Çarşı merkezinde yapılacak çalışmalarla çarşı merkezi de günün her saati ışıl ışıl bir hale getirilecek.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI İLE ORTA REFÜJ YEŞİLLE BULUŞUYOR

Konya yolu peyzaj çalışmalarını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Aydınlatma Direkleri projesi kapsamında orta refüjü ve döner kavşakları yeşille buluşturmak için kolları sıvadı. Dörtyol mevkiinde devam eden çalışmalar kapsamında güzergahta bulunan duvarlarda peyzaj çalışmaları tamamlanarak, Polatlı'yı tanıtacak yeni billboard alanları hazırlandı. Karayolları tarafından bölgede yürütülen asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından orta refüjde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başlayacak olan Polatlı Belediyesi Ekipleri; Aydınlatma Direklerinin kalan kısmını tamamlayarak orta refüjü yeşil, nezih ve Polatlı'ya yakışır bir hale getirecek.

Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi

Polatlı Belediyesi, Mürsel Yıldızkaya, Pandemi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla 19:08 Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak 18:40 Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı 18:33 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi 18:04 Manisa'da artan boğulma olayları Valiliği harekete geçirdi Sıcaktan bunalan çocuklar yangın söndürme havuzuna girdi! 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti 17:44 Sıcaktan bunalan çocuklar yangın söndürme havuzuna girdi! 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti Memlekete dönerken 17:28 Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 17:01 Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa detayı! 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı 16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:34 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
18:32 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi
17:51 Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!
17:39 Cinnet geçiren şahıs, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
17:37 Özenle toplanan lavantalardan elde edilen yağın litresi 800 liraya satılıyor
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor
17:03 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:02 Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti         
18:53
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Star TV ekranlarına fırtına gibi giren Menajerimi Ara dizisi final yapıyor Star TV ekranlarına fırtına gibi giren Menajerimi Ara dizisi final yapıyor         
18:05
Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, hayatını kaybetti         
17:50
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor         
17:16
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları         
16:08
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti         
10:20
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 19:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement