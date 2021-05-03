Başkan Yıldızkaya tam kapanma sürecinde esnafların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Başkan Yıldızkaya tam kapanma sürecinde esnafların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor

03.05.2021 08:53
Başkan Yıldızkaya tam kapanma sürecinde esnafların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor, System.String[]

Polatlı Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecinde Başkan Mürsel Yıldızkaya'nın desteği ile süreçten olumsuz etkilenen esnafların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Polatlı Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecinde Başkan Mürsel Yıldızkaya'nın desteği ile süreçten olumsuz etkilenen esnafların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Polatlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri işyeri kapalı durumda bulunan esnaflara destek olmak amacıyla Başkan Yıldızkaya'nın desteği ile hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımlarına geçtiğimiz hafta sonu itibariyle başladı. Tam kapanma sürecinde esnaflara destek olmak amacıyla yapılan yardımların yanı sıra; günlük olarak antibakteriyel kaplarda hazırlanan sıcak yemekler yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin evlerine teslim ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarında Korona virüs ile mücadele kurallarına uygun olarak, steril şartlarda hazırlanan günlük sıcak yemekler; antibakteriyel kaplarda ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda paketleri ise süreçten olumsuz olarak etkilenen esnafların adreslerine ulaştırılıyor. Bu çalışmaların yanı sıra her ay yüzlerce vatandaşa Hilal Kart Projesi aracılığıyla destekte bulunan Polatlı Belediyesi; sosyal belediyecilik anlayışı Tam Kapanma Süreci boyunca binlerce ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Karantinada bulunan aileler, yaşlı ve engelli vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında randevusu bulunanlar unutulmuyor

'Biriz, Beraberiz, Kardeşiz' anlayışıyla şehrin dört bir yanında yardımlarını sürdüren Polatlı Belediyesi Ekipleri; Covid - 19 teşhisi konularak evlerinde karantinada bulunan aileleri, market alışverişi yapamayacak durumda bulunan yaşlıları ve sağlık kuruluşlarında poliklinik randevusu bulunan vatandaşları da bu süreçte yalnız bırakmıyor. Covid-19 teşhisiyle karantinada bulunan ailelere günlük sıcak yemek yardımında bulunan, ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlıların market alışverişlerini yapan ekipler; sağlık kuruluşlarında randevusu bulunan vatandaşlara ise ulaşım imkanı sağlıyor. Gün boyunca 622 66 60 numarası üzerinden gelen yardım çağrılarını cevapsız bırakmayan Polatlı Belediyesi ekipleri; tam kapanma sürecinde Başkan Yıldızkaya'nın sosyal belediyecilik anlayışıyla kurduğu kriz masası ekipleriyle ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yapılan yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar 622 66 60 numarası üzerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabilirler. - ANKARA

Başkan Yıldızkaya tam kapanma sürecinde esnafların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor

Mürsel Yıldızkaya, Koronavirüs, Engelli, Polatlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yıldızkaya tam kapanma sürecinde esnafların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika


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