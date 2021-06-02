Başkan Yıldızkaya Yeşil Polatlı Hamlesine Mehmet Akif Mahallesi'nde Devam Ediyor - Son Dakika

Kurumsal Hizmet Birimleri BAŞKAN YILDIZKAYA YEŞİL POLATLI HAMLESİNE MEHMET AKİF MAHALLESİ'NDE DEVAM EDİYOR POLATLI BELEDİYESİ MEHMET AKİF MAHALLESİ'NDE YENİ PRESTİJ PARK ALANI PROJESİNE START VERDİ

Polatlı'nın farklı mahallelerinde hizmete açtığı prestijli ve modern parklar ile Yeşil Polatlı hamlesini sürdüren Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya; geçtiğimiz hafta Şentepe ve Zafer Mahallelerinde yapımı tamamlanan parkların ardından Mehmet Akif Mahallesi'nde çalışmalara start verdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların virüsten uzak kalmak adına yeşil alanlara yönelmesini fırsat bilen Polatlı Belediyesi ekipleri; mahallelerde hızla tamamladığı parklarda yarınlara hayat olacak binlerce ağacı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Oyun grupları ve dinlenme alanlarının yanı sıra çocukların spora yönelmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler; parkların içerisine yerleştirdiği semt sahaları ve geniş yeşil alanlar ile modern, nezih ve güvenli yaşam alanları oluşturuyor.

VATANDAŞLARA DERE KENARINDA DOĞAYLA İÇ İÇE SPOR YAPMA VE DİNLENME İMKANI SAĞLANACAK

Mehmet Akif Mahallesi'nde bu hafta itibariyle Polatlı Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni park alanı; içerisinde bulunan çok amaçlı semt sahası, fitness alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, ortasından geçen doğal ve modern dere ile şehrin en güzel yeşil alanlarından biri olacak. Park alanı içerisinde bulunan dere yatağını ıslah ederek, modern bir görünüme kavuşturacak olan Polatlı Belediyesi ekipleri; dere kenarına yapacağı yürüyüş yolları ile vatandaşlara doğayla iç içe spor yapma ve dinlenme imkanı sunacak. 16. 000 m2'lik alanıyla şehrin en büyük yeşil alanlarından biri olacak yeni parkta yüzlerce farklı ağaç toprakla buluşturulacak.

BAŞKAN YILDIZKAYA YENİ SAĞLIK OCAĞI İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Mehmet Akif Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni park alanının yanı sıra uzun süredir çözüm bekleyen ve zorlu şartlarda hizmet veren Sağlık Ocağı sorunu da Başkan Yıldızkaya tarafından çözüme kavuşturuluyor. Çağdaş ve modern bir Sağlık Ocağı'nı Mehmet Akif Mahallesi'ne kazandırmak için Başkan Yıldızkaya tarafından başlatılan çalışmalar Belediye Meclisi Haziran Ayı gündeminde görüşüldü. Projesi tamamlanan Mehmet Akif Mahallesi Yeni Sağlık Ocağı için bu ay içerisinde Belediye Meclisi'nde onaylanmasının ardından yapım çalışmaları başlayacak. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın projesi kapsamında mahalle içerisinde uzun zamandır problem haline gelen konteyner sağlık ocağı kaldırılarak; daha uygun bir lokasyonda tüm vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet alabilecekleri yeni bir sağlık ocağı yapılacak.