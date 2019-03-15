Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kutladı

Tercan Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Tercan Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz, Tercan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tercan Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Tercan Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz, Tercan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Tercan Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Tercan Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, hastane çalışanlarına karanfil dağıttı. Poliklinikleri ve yatan hastaları da ziyaret eden Başkan Yılmaz, hasta ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ"



Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastaneyi ziyaret ettiklerini, sağlık çalışanlarının toplumun önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.



14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının yanında olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Dünya Tıp Bayramı nedeniyle, doktorlarımızı ve hastane personelimizi ziyaret ettik. Onlar kendi bayramlarını muhakkak kutluyorlar ama başkaları tarafından da kutlanmak isteyeceklerini düşünüyorum. Çünkü sağlıkçılar, toplum sağlığı için bire bir ilgileniyorlar. Onların mutlu olması ve Tıp Bayramı'nda onların yanında olmamız sağlığımız adına da iyi olacaktır. Hastane Başhekimimiz ile birlikte personelimizi, doktorlarımızı ve hastalarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Başhekimimize ve Hastane Personeline teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Başkan Yılmaz'ın hastane ziyaretine, Tercan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yalçın Tombul ve İl Genel Meclisi üyesi adayı Mustafa Seyran da katıldı. - ERZİNCAN

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