Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, 3 bin 700 öğretmene mektup gönderdi
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, 3 bin 700 öğretmene mektup gönderdi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, 3 bin 700 öğretmene mektup gönderdi

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan 3 bin 700 öğretmene mektup yazarak, günlerini kutladı.

Başkan Yılmaz, 3 bin 700 öğretmene mektup gönderdi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan 3 bin 700 öğretmene mektup yazarak, günlerini kutladı.


Başkan Yılmaz, ilçede bulunan 135 okulda görev yapan öğretmenlerin tamamına tek tek mektup göndererek Öğretmenler Gününü kutladı. Başkan Yılmaz, mektubunda öğretmenlere, "Geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu olan sizler; Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 'Milletleri kurtaran, Cumhuriyet'in başarısını göğüsleyen, yüksek karakterli nesiller yetiştiren' en önemli kişilersiniz" diye hitap etti.


Mektubunda, "Sizler, bu meşakkatli görevi ifa ederken, karşınıza çıkan engellerin el birliği ile aşılabilmesi adına, Toroslar Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olacağız" diyen Yılmaz, her daim eğitimin ve eğitimcinin yanında olacaklarını vurguladı. Yılmaz, "Her zaman öğrenci olarak kalan, hayat boyu öğrenme prensibini benimseyen bir anlayışla Toroslarımıza en güzel hizmeti vermek için çabalarken; hizmetlerimizin odağına eğitimi aldığımızı bilmenizi isterim. İyiye ve güzele dair ne varsa ilçemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancımız tam. Bu duygu ve düşüncelerle size sağlıklı, huzur dolu bir ömür, güzel bir gelecek ve yaptığınız özverili çalışmalarda başarılar diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; ebediyete intikal eden tüm şehitleri ve bilhassa bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yapmakta iken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mustafa Kemal Atatürk, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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