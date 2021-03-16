Başkan Yılmaz "50 yıllık ihtiyacı karşılayacak" - Son Dakika

Ankara'dan ayağının tozuyla gelerek gece yarısı Balıkesir Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı yapım işi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yılmaz; yüke, depreme dayanıklı, uzun ömürlü yeni şebeke hattı sayesinde yaklaşık 50 yıl su iletim hattında sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içmesuyu ihtiyacı İkizcetepeler Barajından karşılanmakta olup, barajdan alınan su İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra D2 Sütlüce içmesuyu deposundan 2.6 kilometrelik CTP şebeke ana hat ile dağılımı sağlanmakta olan ve sık sık patlaması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başlatılan iletim hattı çalışmalarında sona gelindi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, talimatıyla 1000'lik Duktil Font borularıyla ikinci bir hat döşendi. Ankara'dan gece yarısı gelen Başkan Yılmaz, ayağının tozuyla Altıeylül Sütlüce Mahallesi'nde bağlantı yapım çalışmalarının başladığı alanda incelemelerde bulundu. 6 farklı noktada başlatılan bağlantı yapım çalışmalarının gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

50 Yıllık ihtiyacı karşılayacak

Yaklaşık 14 milyon bedelle gerçekleştirilen yeni hat sayesinde Altıeylül ve Karesi ilçelerine kesintisiz içme suyu hizmeti sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "İçme su ihtiyacının İkizcetepeler Barajı'ndan karşılanması amacıyla geçmiş yıllarda döşenen cam elyaf takviyeli polyester (CTP) borularına ilave olarak, 3.6 kilometrelik Duktil Font ve HDPE Borularının döşenme işlemlerini tamamladık. 1000'lik mm ana boru bağlantı çalışmaları için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı da baya bir rahatsız ettik ama şehrin önemli bir problemini ortadan kaldırıyoruz. Döşediğimiz Duktil Font Boruları şehrimizin 50 yıllık su iletim hattı ihtiyacını sorunsuz karşılayacak. Yaşanabilecek olumsuzluklarda kullanılması amacıyla mevcut CTP hattının da durumu korunacak. Bağlantıların sona ermesinin ardından basınç kontrolleri de tamamlandığında sularımızı açacağız" dedi.

Yüke ve depreme dayanaklı

Cam elyaf takviyeli polyester (CTP) boruların zamanla deforme olması nedeniyle sürekli patlamalar sonucu şehirde su kesintileri yaşanıyordu. Şehirde kronikleşmiş bu sorunun giderilmesi amacıyla; yüklere, basınca, vakuma ve yüksek korozyon dayanımlı, uzun ömürlü, insan sağlığına uygun iç kaplaması ile suyun kalitesini koruma özellikli, deforme olmaksızın esneme kabiliyeti ve darbelere dayanımı ile depreme en uygun boru olan Duktil Font Borularının döşenmesine başlanıldı.

Ana hat bitti sıra ara bağlantılarda

D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 3.6 km 400 mm ve 1000 mm çaplarında (Duktil Boru) ve 110 mm (HDPE) İçmesuyu Şebeke hattı, 200 adet İçmesuyu Abone Bağlantısı, 3.713 metre Kanalizasyon Şebeke Hattı, 109 adet muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantı çalışmalarında sona gelinmiştir. Ara şebeke bağlantı çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak. - BALIKESİR