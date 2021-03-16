Başkan Yılmaz "50 yıllık ihtiyacı karşılayacak" - Son Dakika

Başkan Yılmaz "50 yıllık ihtiyacı karşılayacak"

16.03.2021 15:16
Başkan Yılmaz

Ankara'dan ayağının tozuyla gelerek gece yarısı Balıkesir Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı yapım işi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yılmaz; yüke, depreme dayanıklı, uzun ömürlü yeni şebeke hattı sayesinde yaklaşık 50 yıl su iletim hattında sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Ankara'dan ayağının tozuyla gelerek gece yarısı Balıkesir Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı yapım işi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yılmaz; yüke, depreme dayanıklı, uzun ömürlü yeni şebeke hattı sayesinde yaklaşık 50 yıl su iletim hattında sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin içmesuyu ihtiyacı İkizcetepeler Barajından karşılanmakta olup, barajdan alınan su İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra D2 Sütlüce içmesuyu deposundan 2.6 kilometrelik CTP şebeke ana hat ile dağılımı sağlanmakta olan ve sık sık patlaması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başlatılan iletim hattı çalışmalarında sona gelindi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, talimatıyla 1000'lik Duktil Font borularıyla ikinci bir hat döşendi. Ankara'dan gece yarısı gelen Başkan Yılmaz, ayağının tozuyla Altıeylül Sütlüce Mahallesi'nde bağlantı yapım çalışmalarının başladığı alanda incelemelerde bulundu. 6 farklı noktada başlatılan bağlantı yapım çalışmalarının gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

50 Yıllık ihtiyacı karşılayacak

Yaklaşık 14 milyon bedelle gerçekleştirilen yeni hat sayesinde Altıeylül ve Karesi ilçelerine kesintisiz içme suyu hizmeti sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "İçme su ihtiyacının İkizcetepeler Barajı'ndan karşılanması amacıyla geçmiş yıllarda döşenen cam elyaf takviyeli polyester (CTP) borularına ilave olarak, 3.6 kilometrelik Duktil Font ve HDPE Borularının döşenme işlemlerini tamamladık. 1000'lik mm ana boru bağlantı çalışmaları için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı da baya bir rahatsız ettik ama şehrin önemli bir problemini ortadan kaldırıyoruz. Döşediğimiz Duktil Font Boruları şehrimizin 50 yıllık su iletim hattı ihtiyacını sorunsuz karşılayacak. Yaşanabilecek olumsuzluklarda kullanılması amacıyla mevcut CTP hattının da durumu korunacak. Bağlantıların sona ermesinin ardından basınç kontrolleri de tamamlandığında sularımızı açacağız" dedi.

Yüke ve depreme dayanaklı

Cam elyaf takviyeli polyester (CTP) boruların zamanla deforme olması nedeniyle sürekli patlamalar sonucu şehirde su kesintileri yaşanıyordu. Şehirde kronikleşmiş bu sorunun giderilmesi amacıyla; yüklere, basınca, vakuma ve yüksek korozyon dayanımlı, uzun ömürlü, insan sağlığına uygun iç kaplaması ile suyun kalitesini koruma özellikli, deforme olmaksızın esneme kabiliyeti ve darbelere dayanımı ile depreme en uygun boru olan Duktil Font Borularının döşenmesine başlanıldı.

Ana hat bitti sıra ara bağlantılarda

D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 3.6 km 400 mm ve 1000 mm çaplarında (Duktil Boru) ve 110 mm (HDPE) İçmesuyu Şebeke hattı, 200 adet İçmesuyu Abone Bağlantısı, 3.713 metre Kanalizasyon Şebeke Hattı, 109 adet muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantı çalışmalarında sona gelinmiştir. Ara şebeke bağlantı çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak
Başkan Yılmaz 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak
Başkan Yılmaz 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak
Başkan Yılmaz 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak
Başkan Yılmaz 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Balıkesir Merkez, Altıeylül, Balıkesir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz '50 yıllık ihtiyacı karşılayacak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı Nokia, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı sınırları aştı         
15:56
Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini yaktı Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen çiftçi evini yaktı         
15:52
Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Kendisine ait traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi         
15:41
Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi         
15:31
Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı         
15:19
Avukatın etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışan kâtip 2 yıl hapse mahkum edildi Avukatın etek altı fotoğraflarını çekmeye çalışan kâtip 2 yıl hapse mahkum edildi         
15:05
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor 19 yaşındaki Bursalı genç, arı sütü üretiminde Çin'e rakip oldu! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor         
13:58
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı Vaka sayısına göre hazırlanan yeni risk haritasında korkutan tablo: Yalnızca 3 il mavi kaldı         
13:47
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı         
12:04
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 16:08:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz "50 yıllık ihtiyacı karşılayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei