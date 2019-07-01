Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz'a 10 numaralı forma
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Başkan Yılmaz'a 10 numaralı forma

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesirspor'un yeni Başkanı Kadir Dağlı ve yeni yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Yılmaz'a 10 numaralı forma, System.String[]
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesirspor'un yeni Başkanı Kadir Dağlı ve yeni yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Balıkesirspor'un yeni başkanı Dağlı, Başkan Yılmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma hediye etti.

Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Dağlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette fikir alışverişinde bulunan Balıkesirspor yönetimi önümüzdeki sezonda gerçekleştirmek istedikleri hedefleri Başkan Yılmaz'a iletti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Yılmaz, Balıkesirspor'un yeni başkanı Kadir Dağlı'ya ve yeni yönetime başarılar dileyerek, Balıkesirspor'un her şeyin en iyisini hak ettiğini belirtti. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, ziyaret sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve Başkan Vekili Yasin Sağay'a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 10 numara forma hediye etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
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