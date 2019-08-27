Başkan Yılmaz'a 'KOMŞU' ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Başkan Yardımcılarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Mustafa Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Yeni sürecin hem şehirlerimize hem Bursa'mıza hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Mustafa Başkanımız ile Osmangazi'de İlçe Başkan Yardımcılığımız ve Meclis Üyeliğimiz döneminde uzun süre çalıştık. O anlamda hem tecrübe paylaşımı noktasında hem de birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etme noktasında birlikte çalışacağız. Önümüzdeki süreçte de hem ilçelerimizin hem de Bursa'nın kalkınması için el birliği ile güzel işler yapacağımızı temenni ediyorum. Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ'

Yıldırım ve Osmangazi'nin, Bursa'nın köklü ve değerli mirasa sahip ilçeleri olduğunu ve birlik içerisinde yapılacak çalışmaların Bursa'ya değer katacağını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "31 Mart 2019'da gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 'yeni' ve 'yeniden' seçilerek göreve başladık. Bursa'mızda birçok ortamda Başkanımız Oktay Yılmaz'la görüşme fırsatımız oldu. Ancak bir de kendilerini belediyede ziyaret etmek istedik. Oktay Başkanımıza, seçilmiş olduğu Yıldırım Belediye Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Yıldırım, Osmangazi gibi geçmişi köklü bir ilçe. Burada yapılacak çalışmalar sadece Yıldırım'a değil, Bursa'ya yansıyacak işlerdir. Burada yapılacak yeni çalışmalar hem Yıldırım'a hem Bursa'ya güzellik katacaktır. Kutlu Bursa şehrine birlikte hizmet edeceğiz. Biz inanıyoruz ki, Başkanımız ekibiyle birlikte Yıldırım'da güzel işlere imza atacaktır. Hep birlikte Bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Allah bizleri mahcup etmesin. Görevlerimiz hayırlı, hayırlı hizmetler yapmak nasip olsun" ifadelerini kullandı.