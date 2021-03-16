Başkan Yılmaz'a onursal üyelik - Son Dakika

Başkan Yılmaz'a onursal üyelik

16.03.2021 13:44
Başkan Yılmaz'a onursal üyelik, System.String[]

FTA Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Onursal Üyesi oldu.

FTA Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Onursal Üyesi oldu. "ANTİAD Buluşturuyor" etkinliğine katılan Yılmaz'a belgesi, Dernek Başkanı Ferhat Yıldız tarafından verildi.

Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ANTİAD) organize ettiği "ANTİAD Buluşturuyor" toplantısı gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen etkinlikler, FTA Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı ilk programla bu yıl yeniden başladı. Toplantının ilk konuşmasını ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız yaptı. Pandeminin Antalya ekonomisine yaptığı olumsuz etkileri anlatan Yıldız, bu yılki ilk konuklarının Antalyaspor Başkanı olması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Gece gündüz çalışıyoruz

Toplantının tek konuşmacısı olan Başkan Mustafa Yılmaz, kendisi için hazırlanan bir slaytın gösterilmesi ve alkışlar eşliğinde kürsüye geldi. Yılmaz, sözlerine STK'ların ve derneklerin Antalya şehri için önemli olduğuna vurgu yaparak başladı. Kendisinin de iş dünyasında eski bir STK ve dernek yöneticisi olduğunu hatırlatan Yılmaz, ANTİAD üyelerine Antalyaspor'daki seçim sürecini anlattı. Göreve geldikleri 23 Şubat'tan beri kendisiyle birlikte 29 yönetim kurulu üyesi ve 11 danışma kurulu üyesinin gece gündüz demeden, bıkmadan usanmadan çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Amacımız, Antalyaspor'umuzu hak ettiği yere getirmek. Ancak bilmenizi isterim ki; pandemi döneminin ekonomik şartlarında bir Süper Lig kulübü yönetmek hiç de kolay değil. Gelirler neredeyse sıfıra düşmüş durumda" dedi. Onursal Üyelik Belgesi almasıyla birlikte bundan söyle kendisinin de bir ANTİAD üyesi olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "Antalyaspor Başkanı olarak artık ben de içinizden biriyim. Sizlerden destek beklememin de hakkım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Futbol takımı gurur verdi

Futbol takımı ve Türkiye Kupası yarı finali ile ilgili görüşlerini de aktaran Yılmaz, "Göreve geldiğimizde başlayan bir seri vardı. Bunu başarıyla sürdürdük ve 55 yıllık tarihimizde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihinin rekorunu kırdık. Bu durum bizi mutlu etti. Bu nedenle teknik direktörümüz Ersun Yanal, ekibi ve futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Onlar bizim gururumuz oldu. Şu anda tek hedefimiz, adımızı önce Türkiye Kupası'nda finale yazdırıp ardından da kupayı şehrimize getirmek" diye konuştu. Yılmaz, ANTİAD üyelerine, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı'na üye olma çağrısı da yaparak, "Üyelik için referans şartı var. Ben de sizlerden biri olarak her birinize referans olmaya söz veriyorum" dedi.

Belgeleri törenle verildi

Konuşmanın ardından ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, FTA Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'a ANTİAD Onursal Üyelik Belgesi'ni takdim etti. Aynı zamanda ANTİAD üyesi de olan Antalyaspor Kulübü eski başkanlarından Sedat Peker'in de "Onursal Üyelik Belgesi" aldığı toplantıya, FTA Antalyaspor Sportif İşler, Scouting, Transfer Komitesi, Teknik Ekip ve Futbolcularla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut da katıldı. "ANTİAD Buluşturuyor" toplantısı, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ANTALYA

Başkan Yılmaz'a onursal üyelik
Başkan Yılmaz'a onursal üyelik
Başkan Yılmaz'a onursal üyelik
Başkan Yılmaz'a onursal üyelik

Mustafa Yılmaz, Ferhat Yıldız, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Yılmaz'a onursal üyelik - Son Dakika Spor


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