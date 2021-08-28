Başkan Yılmaz'a personelinden coşkulu karşılama - Son Dakika

Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında "Tekno Toroslar Projesiyle" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye önünde personeli tarafından alkışlarla karşılandı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde, gençlere yönelik çalışmaları ve Tekno Toroslar Projesiyle ilgi odağı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına Tekno Toroslar Projesi ile katılan Toroslar Belediyesi, projenin ödüle layık görülmesinin gururunu yaşıyor.

"Başarıyı hep birlikte yakaladık"

Ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, belediye önünde personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Yılmaz, sürpriz karşılama dolayısıyla personeline teşekkür etti.

Toroslar halkına en güzel ve en yenilikçi hizmetler sunmanın çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Projeye katkı sunan ekibimizin yanı sıra bu ödülde tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği var. Bu gurur hepimizin. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda irademiz, imkanımız, insan kaynağımız ve bizlerle bir olan vatandaşımız var. Bu ödüller, bizi daha da motive ediyor ve daha güzelini yapmaya teşvik ediyor. Toroslarımıza en güzel hizmeti sunmaya hep birlikte devam edeceğiz.Hizmet çıtasını hep birlikte daha da yükseğe çıkaracağız " şeklinde konuştu.

Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programa katıldığını da hatırlatarak, "Malazgirt'te Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile görüşme fırsatı bulduk. Genel Başkanımızın hepinize selamını getirdim" diye konuştu. - MERSİN