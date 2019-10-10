Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz'a sempozyuma katkı plaketi
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz'a sempozyuma katkı plaketi

Başkan Yılmaz'a sempozyuma katkı plaketi

48 dakika önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlendiği Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu'na (CISET 2019) katıldı.

Başkan Yılmaz'a sempozyuma katkı plaketi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlendiği Uluslararası Kilikya Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu'na (CISET 2019) katıldı.


Bürokratlar, yurtiçi ve yurt dışından davet edilen akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin hazır bulunduğu programa katılan Başkan Yılmaz'a, sempozyuma verdiği katkılarından dolayı Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz tarafından plaket takdim edildi.


Mühendislik alanında son gelişmelerin ve teknolojilerin tartışıldığı sempozyumla ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Yerel yöneticiler olarak kentimiz için yapılan bilimsel çalışmaları her zaman destekleyeceğiz. Mersin'in mühendislik ve teknolojik alanda güçlü bir alt yapıya sahip olması en büyük arzumuzdur. Bu sempozyumda alanında uzman kişileri bir araya getirmesi ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol üstleniyor. Mersin Üniversitesi'ne böyle bir programı düzenlediği için teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı
Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA tepkisi: Terörist sözcüleri rahatsız oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:31:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz'a sempozyuma katkı plaketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]