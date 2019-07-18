Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz'a, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten ziyaret
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Başkan Yılmaz'a, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten ziyaret

1 saat önce

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Yılmaz'a, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'ten ziyaret, System.String[]
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Ateş, Ülkü Ocakları Mersin İl Binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'na yeni atanan MHP Mersin eski İl Başkan vekili Çağrı Ünel ve partililerle birlikte Başkan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ateş, Başkan Yılmaz'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz ise Ateş'i Mersin'de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. "Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır" diyen Yılmaz, Ülkü Ocakları Eski İl Başkanı Gökhan Demir'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, görevini devralan Çağrı Ünel'e de hayırlı olsun dileklerini ileterek tebrik etti. - MERSİN
Atsız Afşın Yılmaz, Sinan Ateş, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:14 Kaynak: İHA
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