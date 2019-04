Başkan Yılmaz, Ankara'daki Köpek Katliamını Kınadı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 13 sokak köpeğinin zehirli etlerle öldürülmesini katliam olarak nitelendirerek, olayı gerçekleştirenleri kınadı.

Başkan Yılmaz, Ankara'daki köpek katliamı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Bu katliamı yapanları şiddetle kınıyorum" diyen Yılmaz, yaşanan bu olayın son derece üzücü olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde 13 sokak köpeğinin zehirli etlerle katledilmesi bizi derinden üzmüştür. Bu olayla ilgili sorumluların en kısa sürede tespit edilerek cezalandırılması en büyük aruzumuzdur" dedi.



Sokak hayvanlarına karşı son derece hassas olduklarını kaydeden Yılmaz, hayatın tüm canlılarla birlikte paylaşıldığına dikkat çekerek, "Yaşam haklarına her zaman saygı duyduğumuz can dostlarımıza uygulanan şiddeti üzüntüyle karşılıyorum. Çocuklarımızın da hayvan sevgisi bilinciyle yetişmelerini ve projelerimizde bu konuya daha da dikkatle yaklaşacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sevimli Patiler Projesi ile minik dostlarımızı koruyacağız"



Toroslar ilçesi için hazırladıkları 73 projelerinden biri olan 'Sevimli Patiler Projesi ile ilgili bilgiler de veren Yılmaz, "Yaşayan her canlının yaşam hakkını önemsiyoruz ve onlara her zaman önem vereceğiz. İlçemizde yaşayan sokak hayvanları için özellikle olumsuz hava koşullarında barınabilecekleri kulübeler yapacağız. Beslenme noktalarına günlük olarak mamalar bırakılmasını koordine edeceğiz. Hem hayvanlarımızın sağlığını hem de toplum sağlığını korumak için aşılarını yapıp, yaralı hayvanlarımızı tedavi edeceğiz" dedi. - MERSİN

