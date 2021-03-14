Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu - Son Dakika

Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu

14.03.2021 09:23

Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu Büyükşehir'den arıcılara 6 bin 75 teneke arı yemi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu.

Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu

Büyükşehir'den arıcılara 6 bin 75 teneke arı yemi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu. 2021 yılında arıcılık faaliyetlerine 500 bin lira destek sözü veren Başkan Yılmaz'ın talimatıyla, arı üreticilerine 506 bin lira değerinde 6 bin 75 teneke arı yeminin dağıtımına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 480 ton bal üretimi ile Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Balıkesir balını marka haline getirebilmek için arıcılara destekte bulunmaya devam ediyor. Balıkesir'de arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2021 yılında 500 bin lira bütçe ayırma sözü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdiden sözünü yerine getirdi. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından; Balıkesir Arıcılar Birliği ile 5200 Sayılı Kırsal Kalkınma Bal Üreticileri Birliği üyesi; bin 215 üreticiye 5'er teneke arı yeminin dağıtımı gerçekleştiriliyor.

6 Bin 75 teneke arı yemi dağıtılıyor

Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda; Balıkesir Arıcılar Birliği ile 5200 Sayılı Kırsal Kalkınma Bal Üreticileri Birliği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, 506 bin lira değerinde 6 bin 75 teneke arı yeminin üreticilere hızlı bir şekilde ulaştırılacağını belirterek, desteklerinin de artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Balıkesir Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı ile 5200 Sayılı Kırsal Kalkınma Bal Üreticileri Birliği Başkanı Halil Bal, Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve teşviklerinin, üreticiler için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu
Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu
Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu
Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu
Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu
Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu
Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, arıcılara verdiği sözü tuttu - Son Dakika


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