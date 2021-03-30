Başkan Yılmaz, asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurdali ve Mevlana mahallelerinde devam eden sıcak asfalt bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, Kurdali ve Mevlana mahallelerindeki çalışmaları inceledi. Kurdali Mahallesi Muhtarı Abdullah İnan, Mevlana Mahallesi Muhtarı Murat Yıldırak ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği incelemelere mahalle sakinleri ile esnaf da katılarak Başkan Yılmaz'a taleplerini iletti.

"Talepleri hızla çözüme ulaştırma kararlılığındayız"

Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandığı mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yılmaz, daha sağlıklı ve daha hızlı bir hizmet anlayışla saha ziyaretlerine önem verdiklerini söyledi.

Planlı ve programlı çalışmalarıyla ilçe merkezindeki sokaklar ve bağlantı yolları başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki mahallelerin ulaşım kalitesini daha da artırdıklarını kaydeden Yılmaz, "Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gidermeye çalışıyoruz. Kurdali Mahallemizde 420 ton sıcak asfalt kullanarak asfalt bakım çalışması yaptık. Mevlana Mahallemizde de yol yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek ve konforlu ulaşım sağlamak. Saha ziyaretlerimiz sırasında mahalle sakinlerimizin ilgisi de bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor. Hemşehrilerimizin yol ve asfaltla ilgili taleplerini imkanlarımız ölçüsünde hızla çözüme ulaştırma kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - MERSİN