Başkan Yılmaz: Atatürk bütün insanlığın sevgisini kazanmıştır - Son Dakika

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünde anma mesajı yayınladı. Başkan Yılmaz, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaktığı kurtuluş meşalesi ile işgal altındaki vatanımızın her köşesinde milli direnişi başlatan, milletçe verdiğimiz Milli Mücadele'yi zaferle taçlandırarak yeni bir ülke kuran ve tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır. Geleceğe ışık tutan fikirlerin sahibi Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. O'nu çok iyi anlıyor; çizdiği yolda ve gösterdiği hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. 10 Kasım'ı bir matem günü olarak değil, O'nun fikir ve düşüncelerinin tekrar konuşulduğu, bir kez daha paylaşıldığı; anlaşılıp ve anlatıldığı bir gün olarak görüyoruz. Bizzat kendisinin; 'Beni görmek demek behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözleri de bunun bir işaretidir. Vatanımızın düşman işgalinden kurtarılması, bir milletin yeniden canlanması ve ülkemizin hak ettiği yerde olması adına verdiği mücadeleleri unutmuyor, unutturmuyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözlerinden anlaşıldığı üzere Büyük Önder'in emanetine canımız pahasına sahip çıkmaya, onun fikir ve düşüncelerini yaşatmaya devam edeceğiz. Her 10 Kasım'da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi, ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82'nci yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyor, bu vesileyle tüm kurucu kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."