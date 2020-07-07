Başkan Yılmaz, Bakan Pakdemirli'nin ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Yılmaz, Bakan Pakdemirli'nin ziyaretini değerlendirdi

Sanayi ve tarımın başkenti olan Manisa'da, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektör Buluşması' programında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manisa...

Sanayi ve tarımın başkenti olan Manisa'da, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektör Buluşması' programında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, buluşmanın, sorunların çözülmesi noktasında önemli bir toplantı olduğunu belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti toplantı öncesinde makamında ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Sayın Bakanımızı Manisa'mızda görmekten ve odamızda ağırlamaktan dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şehrimiz sanayisi ve tarımı ile güçlü bir kenttir. Odamız ev sahipliğinde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektör Buluşması' programı ile sektörde yaşanan sıkıntıları çözme noktasında bakanımızın gereğini yapacağından şüphem yoktur. Şüphesiz ki tüm paydaşlar için yararlı bir toplantı olacak. Ben hepinize hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum." dedi.


"Sorunların çözülmesi noktasında önemli bir toplantı oldu"


Toplantı sonrası 'Tarım ve Orman Sektör Buluşması' programının, tarım sektörü için oldukça verimli geçtiğinin altını çizen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ekibiyle birlikte sektörde yaşanan sorunları bizzat muhataplarından dinledi. Sahada yaşanan olumlu ve olumsuz bilgileri aldı. Malum her açıdan zorlu bir dönem geçirdik. Yapılan toplantı sonucu gerekli notlar alındı. Bakanımızın talimatları ile gerekli adımların da atılacağını düşünüyorum. Bu tip toplantıların yapılması her sektör için çok önemli. Biz de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığımız için büyük onur ve gurur duyduk" dedi. - MANİSA

Bekir Pakdemirli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, Bakan Pakdemirli'nin ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
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