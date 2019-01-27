Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz, Bigadiç'te Tekstilcilerle Buluştu

Başkan Yılmaz, Bigadiç'te Tekstilcilerle Buluştu

47 dakika önce

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç'te tekstilcilerle buluştu.

Başkan Yılmaz, Bigadiç'te Tekstilcilerle Buluştu, System.String[]
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç'te tekstilcilerle buluştu.

Bigadiç'te bir tekstil şirketini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Bu şehir için birlikte çalışacak, birlikte üreteceğiz" dedi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bigadiç'te 2013 yılından beri faaliyet gösteren, yüzde 95'i kadın olmak üzere 257 kişinin üretim yaptığı tekstil şirketini ziyaret etti. Bigadiç Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Avcu'nun da eşlik ettiği ziyarette çalışan işçilere kolaylıklar dileyip sohbet eden Yücel Yılmaz, Balıkesir'i büyütme sevdasında olduklarını vurguladı. İşçilerin ve iş dünyasının meseleleriyle yakından ilgileneceklerini, Balıkesir'i her alanda öncü ve marka haline getirmek için gayret edecekleri belirten Yılmaz, "Birlikte üretecek, çalışacak, rekabet gücümüzü arttıracağız" açıklamasında bulundu.

En büyük gücümüz insan kaynağımız

Balıkesir'in çalışkan ve üretken bir şehir olduğu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Şehrimizi üretimdeki başarısı ve vizyonu ile Türkiye'ye örnek haline getireceğiz. Yerelden başladığına inandığımız kalkınma ve demokrasinin özünü birey olarak görüyoruz. Balıkesir'imizin en büyük gücü insan kaynağı. Bu işe verdiğiniz emek, şehir için üretiyor olmanız beni gururlandırdı" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

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