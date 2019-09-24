Başkan Yılmaz, BM İklim Zirvesinde

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi'ne katıldı.



Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele gücünü arttırmak ve mücadele stratejilerini güçlendirmek hedefiyle yeni yollar ve pratik yöntemler bulmayı amaçlayan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi'ne katıldı.



Küresel sorunlar ele alındı



Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin bir araya gelerek küresel çaplı bu soruna dikkat çekmek ve harekete geçmek için önemli adımların atıldığı, İklim Zirvesi'ne ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kadın, çocuk, aile, çevre, iklim, kırsal kalkınma, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile bölgesel işbirlikleri kurulmasına yönelik uluslararası düzeyde çalışmalara imza atarak Balıkesir'in adını dünyaya duyuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, katıldığı komite toplantısında açıklama yaptı.



Üzerimize düşeni yapacağız



UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanlığı'nı da yürüten Yücel Yılmaz, "Balıkesir olarak insanlığı ilgilendiren küresel gündemlerin uygulanması noktasında çaba harcıyoruz. Yerel ve bölgesel yönetimler olarak bizler, 'herkes için kalkınmayı' hedefleyen aktörleriz. Bunun bilinciyle hareket ediyor, şehrimizin kapılarını dünyaya açıyoruz" dedi.



Balıkesir olarak ortak küresel eylemlere yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Yücel Yılmaz, iklim değişikliğinin önemli bir küresel sorun olduğunu kaydederek, "İklim değişikliği ile mücadele etmek için gerek bölgesel gerekse uluslararası düzeyde işbirliğini sağlamamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.



Çevre ve iklim üzerine çalışıyoruz



Balıkesir olarak şehrin geleceği açısından önem taşıyan yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, kentsel tarım alanları, sürdürülebilir atık yönetimi ve kirlilikle mücadelede gibi alanlar üzerinde çalışma ve planlamalar yaptıkları kaydeden Yücel Yılmaz, başkanı olduğu UCLG-MEWA Çevre Komitesi'nin 23 Ekim'de Balıkesir'de toplanacağını belirtti. - BALIKESİR