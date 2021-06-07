Başkan Yılmaz, çiftçilerle bir araya geldi

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Çevre Günü ve AB Yeşil Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Sürdürülebilir Tarım İçin Doğru Uygulamalar Etkinliği'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Programı kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Toroslar Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Akdeniz Ziraat Odası ve Ulusal Turunçgil Konseyi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılışı, Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde yapıldı. Musalı, Değirmendere, Sadiye, Çağlarca mahallelerinde de devam edecek olan çalışmalar ile çiftçilerin doğanın dengesine ve insan sağlığına zararlı etkileri bulunmayan üretim teknikleri konusunda bilgilendirilmesi, toprağın verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Sıfır atık anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi de etkinlik kapsamında zirai ambalaj atıklarının tarım bölgelerinden toplanarak bertarafa gönderilmesini veya değerlendirilerek ekonomiye katkı sağlamasını amaçlıyor. Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı da Mersin'in tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir kent olduğuna dikkat çekerek, "İlimizde birçok çiftçimize ciddi destekler sağlamakta ve bu anlamda projeler üretmekteyiz. Düzenlenen bu etkinlik, birlikten güç doğar mantığının en güzel örneğidir. Bu kapsamda çiftçilerimize eğitimler verilecektir" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise etkinliğe katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek; "Bu projenin iki açıdan önemi var. Birincisi, proje ile toprağımızı, suyumuzu koruyacağız ve temiz tutacağız. İkincisi ise projenin çok farklı kurum ve kuruluşların iş birliğinde yapılmasıdır. Bizim köylümüz, zaten toprağının, suyunun kıymetini bilir. İşte bu proje de bu anlamda çok kıymetli. Gelecekte burada üretilen ürünler daha da kıymetli hale gelecek. Suyumuzla, toprağımızla ürettiğimiz ürünlerin stratejik ürün statüsü önemi de var. Bununla ilgili başka projelerimize de devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberliğe de vurgu yapan Yılmaz, "Hepimiz, ülkemizin, milletimizin güçlü olmasını, çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de, daha refah içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun için de bir ve beraber olmak zorundayız. Gururla söylüyorum ki burası Toroslar. Burası Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Toroslar'da bir tek çadırda duman tütüyorsa ümidinizi kaybetmeyin" dediği yer. Bizler, zor ve sıkıntılı zamanlarda ne yapması gerektiğini biliriz ve yapmışızdır. Önemli olan birlik, beraberlik içinde daha çok üretmek, çiftçimizin daha yüksek karla ürünlerini satması ve kendimizi daha çok geliştirmektir. Bu proje de bunu sağlıyor. Bu açıdan da çok önemsiyorum. Projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat yüksek mühendisi Kubilay Derin, katılımcılara Mersin'in zirai mücadele çalışmaları ilgili bir sunum yaptı. - MERSİN