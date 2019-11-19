Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, çocukların haklarını savunmanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, "Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesiyle birlikte 20 Kasım tarihinde farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaktadır. Çocuk hakları, bilindiği gibi hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram. Bir ülkenin çağdaş bir yapıya kavuşması çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetişmesi, fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinimlerinin karşılanmasıyla mümkün olur. Her türlü istismardan korunmuş, özgüveni yerinde, çevresi ile olumlu iletişim kurabilen ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek hepimizin üzerine düşen büyük bir sorumluluk. Biz de bu bilinçle hareket ederek çocuklarımız için eğitim, spor, sanat ve daha birçok alanda projeler üretiyoruz. Yaptığımız her çalışmayı önce çocuklarımızı düşünerek gerçekleştirme gayretindeyiz" diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye ettiğini de hatırlatan Yılmaz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilan edilmiş ve halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması özelliği ile çok değerli. Ulu Önderimiz Atatürk, milletimizin geleceği olarak gördüğü çocuklarımıza bu bayramı hediye etmesi, çocuklara verdiği değerin en büyük göstergesidir. Bizde aynı anlayışla çocuklarımızın haklarını korumalı ve sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle dünyadaki tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyorum" dedi. - MERSİN