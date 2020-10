Başkan Yılmaz'dan 1 Kasım Silivri'nin Kurtuluş Günü mesajı - Son Dakika

1 Kasım Silivri 'nin Kurtuluş Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz , "Bizim bütün gayretimiz, bugün bizlere emanet edilen Silivri'yi bütün değerleri ile koruyarak daha güzel bir şekilde gelecek nesillere teslim etmek." dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Kasım Silivri'nin Kurtuluş Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Silivrili hemşehrilerim; tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Silivri'miz, İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısıdır. Stratejik ve önemli bir konuma sahip olan ilçemiz geçmişte birçok saldırılara muhatap olmuştur. 1. Dünya Savaşında yenilen Osmanlı'ya dayatılan Sevr Antlaşması sonunda Yunanlılar tarafından işgal edilen Silivri'miz, 2 yıl 3 ay süren bu işgallerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasından sonra kurtulmuştur. 1 Kasım 1922, Silivri'nin kurtuluş günü olarak tarihe geçmiştir.

Milli ve manevi duygularla şanlı ecdadımızın kanları ile sulanarak bugün bizlere ulaşan ve her karış toprağını kutsal saydığımız vatanımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yılını coşkuyla idrak ettiğimiz bugünlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' sözünü kendimize şiar edinerek Silivri'mize, İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 'Marka Kent Mutlu Silivri' hedefiyle çıktığımız Silivri'ye hizmet yolunda tarımdan sanayiye, spordan sağlığa, kültür ve sanattan turizme kadar her alanda Silivrili hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için çalışıyoruz. Bizim bütün gayretimiz, bugün bizlere emanet edilen Silivri'yi bütün değerleri ile koruyarak daha güzel bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir.

Bu düşünceler içerisinde Silivri'mizin kurtuluşunun 98'inci yılını kutluyor, bu vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

- İstanbul