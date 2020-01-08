Başkan Yılmaz'dan acil müdahale ekibine gece denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz'dan acil müdahale ekibine gece denetimi - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan acil müdahale ekibine gece denetimi

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'deki sağanak yağış ve yaylalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle, 24 saat hazır bekleyen acil müdahale ekipleriyle saha incelemelerini gece de sürdürdü.

Başkan Yılmaz'dan acil müdahale ekibine gece denetimi, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'deki sağanak yağış ve yaylalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle, 24 saat hazır bekleyen acil müdahale ekipleriyle saha incelemelerini gece de sürdürdü.


'Kırmızı kod' uyarısı verilen Mersin'de sağanak yağış birçok konut, iş yeri, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden olurken Toroslar Belediyesi acil müdahale ekipleri ise tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek adına ilçenin dört bir yanında anında müdahale çalışması yürütüyor. Sağanak yağmur, fırtına ve yaylaları etkisi altına alan kar yağışı ile beraber su tahliye ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gün boyu mahallelerde sürdürdüğü saha incelemeleri ve vatandaş ziyaretlerinin ardından gece saatlerinde de acil müdahale ekipleri ile bir araya geldi.


"Bizim derdimiz vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak"


"Bizim derdimiz, işimizi daha iyi yapmak, daha verimli çalışmak ve vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaktır" diyen Yılmaz, "Vatandaşlarımızın bize en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardan biri de özellikle bu gibi afet durumlarıdır. Ekibimizle beraber teyakkuzda bekliyoruz. Bu bir ekip çalışmasıdır. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Çalışmalarımızı kontrol ediyoruz. Ekibimiz, gerek su taşkınları gerekse kurtarma çalışmalarıyla ilgili anında vatandaşlarımızla irtibata geçerek müdahale ediyor. En büyük temennimiz bu afeti can ve mal kaybı olmadan atlatmaktır" diye konuştu.


Daha sonra acil müdahale ekipleriyle birlikte su tahliye ve yol çalışmalarına da katılan Başkan Yılmaz'ı, gece saatlerinde karşılarında gören vatandaşlar kendisine ve ekibine teşekkür etti. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu
Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
21:38 Konya'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
21:36 Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
21:35 FLAŞ - Son Dakika
21:35 METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI - Son Dakika
21:35 FLAŞ - Son Dakika
21:33 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:41:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz'dan acil müdahale ekibine gece denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]