Başkan Yılmaz'dan annelere 100 bin kadife çiçeği - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kendi serasında yetiştirdiği 100 bin adet kadife çiçeğini Anneler Günü için hazırladı. İlçe sakinlerinin yanı sıra tüm kurum ve kuruluşlara da çiçek gönderen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz,, "Dünyadaki en güçlü sevgi anne sevgisidir" dedi.



Başkan Yılmaz, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler günü dolayısıyla belediye fidanlığında yetiştirilen 100 bin adet kadife çiçeğini annelere armağan ediyor. Yetiştirilen çiçeklerin saksılarının üzerine Yılmaz'ın "Anneler Günü" mesajı da yazılarak, sahiplerine ulaştırılıyor. Yılmaz, belediye serasını ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının özenle hazırladığı çiçekler, Covid-19 riskine karşı dezenfekte edildikten sonra ilçedeki tüm resmi ve sosyal kurumlara gönderilirken, ilçe sakinlerine de dağıtımı yapılıyor. Korona virüs salgınıyla kahramanca mücadele eden ve gece gündüz demeden hastaları iyileştirmek için fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına da minnet duyduklarını dile getiren Yılmaz, "Bu süreçteki en büyük sorumluluk doktorlarımızın ve sağlık emekçilerinin omuzlarındadır. Salgını en az kayıpla atlatabilmek için çocuklarından, eşlerinden, anne ve babalarından uzun süre uzak kalan sağlık çalışanlarımızın değerli evlatlarına sesleniyorum. Sizlerin anne ve babalarınız birer kahraman" dedi.



"Cennet anaların ayakları altındadır" hadisine atıfta bulunan Yılmaz, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutladı. Yılmaz, "Sabrın, sevginin, merhametin ve özverinin en önemli simgesi annedir. Bizleri dünyaya getiren ve her türlü fedakarlığa göğüs gererek büyüten annelerimiz, hayattaki yol göstericimiz ve güvencemizdir. Onlara layık evlat olmak ise boynumuzun borcudur. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, 'dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir'. Başarılı, çalışkan, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı neslin en büyük payı ise annelerimizindir. Bu nedenle annelerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi en büyük temennimizdir. Başımızın tacı olan annelerimizin bir gün değil her gün kıymetini bilelim ve onların varlığından mutlu olduğumuzu hissettirelim. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş annelerimize Allah'tan rahmet diliyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Saygı, sevgi ve hürmetle sağlıklı günler temenni ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci atlattıktan sonra hasretle yeniden kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN