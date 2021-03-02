Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup

02.03.2021 16:46
Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. Yıl Dönümü dolayısıyla Arslanköylü hemşehrilerine bir mektup gönderdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. Yıl Dönümü dolayısıyla Arslanköylü hemşehrilerine bir mektup gönderdi. Başkan Yılmaz'ın kaleme aldığı mektup, belediye personeli tarafından Arslanköy Mahalle sakinlerine elden teslim edildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, Arslanköylülere Teşekkür mektubu gönderdi. 101 yıl önce dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergileyen Arslanköy halkının yaşattığı kurtuluş gururunu anlatan teşekkür mektubu, Kuvayi Milliye mücadelesinde kan veren, can veren tüm kahramanların çocuklarına ve torunlarına hitaben ev ev, kapı kapı dolaşılarak tek tek takdim edildi. Dönemin askeri kıyafetleriyle vatandaşlara milli mücadelenin simgesi kalpak ve lokum da hediye edilirken, Başkan Yılmaz'ın mektubu ise Arslanköylüleri duygulandırdı. Kalpakları takıp, kendileri için yazılmış olan mektubu okuyan vatandaşlar, Yılmaz'a teşekkür etti ve 1 Mart Arslanköy'ün kurtuluşunun gururunu yaşadıklarını söyledi.

"En büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimiz"

Mektubunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Yılmaz, tarihi iyi bilmenin ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim, üstad Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemişti; 'Zannetme ki ecdadın asırlarca uyurdu; nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?' Ecdadımızın Anadolu'da yazdığı kurtuluş destanında imzası bulunan kahramanlar diyarı Arslanköyümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla, milletimizin inancıyla, anaların dualarıyla bizlere vatan olmuştur. 101 yıl önce kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Arslanköyümüzün vatansever ve cefakar insanları, bağımsızlık mücadelesinde tüm zorluklara rağmen ordumuzla bir olup düşmanın ihanetine en güzel şekilde cevap vermesini bilmiş ve bize bugünün gururunu yaşatmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Gidip Toros dağlarına bakın, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözü bizlere her zaman yol gösterici ve inanç kaynağı olmuştur. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günler gelip geçicidir. Çünkü Türk Milleti her zaman, her koşulda zafere ulaşabilmiş, şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır. Vatan; topraktır, çatımızdır, varlığımızdır. Türkiye bizim evimiz, Mersin bizim evimiz, Arslanköy bizim evimizdir. Türkiye bütün renkleriyle büyük bir devlettir, Türk Milleti büyük bir millettir. Gün bir olma, beraber olma, birlikte aynı cephede, aynı şuur ve ruhta buluşma günüdür. Mersin'de Kuvayi Milliye mücadelesinin başladığı yer olarak tarihe geçen ve kahramanlık destanı yazan Arslanköyümüzün kurtuluşunun 101. yılını kutluyor, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum." - MERSİN

Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup
Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup
Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup
Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup
Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup
Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup

Atsız Afşın Yılmaz, Toros Dağları, Arslanköy, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz'dan, Arslanköylü hemşehrilerine mektup - Son Dakika


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