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Başkan Yılmaz'dan bayram ziyaretleri

1 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü ziyaretlerle geçirdi.

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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü ziyaretlerle geçirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ziyaret programına başlayan Başkan Yılmaz, Toroslar ilçesinde bulunan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti, ardından da yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri ile bir araya geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk gününü şehit ailelerini ziyaret ederek geçiren Yılmaz, "Bayramın ilk gününde burada sizinle olmak istedim. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Bir milletin varolması, varlığını devam ettirebilmesi ancak vatanına sahip çıkmakla mümkün olur. Huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için daima güçlü olmak zorundayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu.

Duygulu anların yaşandığı ziyaretlerde şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan Yılmaz, şehit ailelerinin acılarına ortak olup her zaman yanlarında olacağının da sözünü verdi.

Yılmaz, 2016 yılında gazilik mertebesine ulaşan Gazi Durmuş Ünel'i de evinde ziyaret etti. Şırnak İdil'de PKK'lı teröristlerin kurduğu mayınlı tuzakta ağır yaralanan ve gazilik unvanı alan Mersinli Uzman Çavuş Durmuş Ünel, Başkan Yılmaz'a yaşadıklarını anlattı. Ailesi ile birlikte Yılmaz'ı evinde ağırlayan Ünel, bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ünel, "Hiç isyan etmedim, pişman olmadım. Çağırsalar seve seve yine giderim. Bu ülke toprakları kolay kazanılmadı. İlla ki birilerinin kanı akacak, anaların yüreği yanacaktı. Ayakta durmak zorundayız. Allah devletimizi, milletimizi, vatanımızı korusun. Başkanımıza bayramın ilk gününde bizi unutmayarak yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Mersin, Toroslar, Ramazan Bayramı, Güncel
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