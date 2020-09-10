Başkan Yılmaz'dan BEBKA'ya tam destek - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan BEBKA'ya tam destek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile ilgili yaptığı açıklama sonrası konuşan Bilecik İl Genel Meclis Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yılmaz, "Başkanım, belediyelere ve diğer kurumlara proje yapacaklara teknik destek de veririz diyor.

Başkan Yılmaz'dan BEBKA'ya tam destek, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile ilgili yaptığı açıklama sonrası konuşan Bilecik İl Genel Meclis Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yılmaz, "Başkanım, belediyelere ve diğer kurumlara proje yapacaklara teknik destek de veririz diyor. Başkan teknik destek ekibi kuracak, bol bol proje yapacak, destek de alacak. Bizler de Bilecik ilimize olması için gayretlerimizi göstereceğiz. Başkanımda biraz alınganlık ve küskünlük gördüm. Kendisi iki sefer toplantılara katıldı. Başka toplantılara katılmıyor. Kalkınma ajansları illerin gelişmesi için kurulmuş ajanslardır" dedi.

BEBKA Yönetim kurulu üyesi Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, "Bilecik Belediye Başkanımızın BEBKA ile ilgili açıklamasını dinledim. Biz 2019 seçimlerinden bu yana BEBKA yönetiminde yer almaktayız. BEBKA'nın yönetiminde Eskişehir, Bilecik, Bursa valileri, belediye başkanları, Ticaret odası, Sanayi Odası ve İl Genel Meclis Başkanı bulunuyor. Bilecik Belediye Başkanımız da bizzat BEBKA'nın yönetiminde yer alıyor. Kalkınma Ajansına gelen bu projeler heyetimiz, teknik elemanlarımız ve danışmanlarımız tarafından inceledikten ve uygunluk sağlandıktan sonra yönetime gelir. Yönetimde de bu değerlendirilir. Zaten değerlendirme sürecine geldiğimizde bizler ve başkanımız oradayız. Bu projelerin uygunluğu görülürse geçer. Bugüne kadar Bilecik Belediyesinin, Bilecik Özel İdaresinin, Milli Eğitimin, Tarımın, Osmaneli ve Söğüt ilçemizin ve birçok ilçemizi de kapsayan projeler hayata geçirildi ve hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Meclis Başkanı Yılmaz, "Bütün projeler ince ayrıntılarına kadar eleniyor. Başkanımız bir proje gönderdi elemeden geçmedi ise bilemiyorum. Baktığımızda Bilecik belediyesinin bekleyen projesi gözükmüyor. Başkan bir toplantıda belediyelere proje yapacaklara teknik destekte veririz diyor. Başkanım teknik destek ekibi kuracak bol bol proje yaparak destekte alacak. Bizlerde Bilecik ilimize olması için gayretlerimizi göstereceğiz. Kalkınma Ajansı Genel Sekreterin eline kalmış, buradaki yönetimin hiç fonksiyonu yok gibi diyor, ama kendisi de birkaç toplantıya katıldı. Sonra hiçbir toplantıya katılmadı. Katılmamaktan ziyade neden olmamış bunları hep birlikte inceleyerek Bilecik'e yatırım almamız gerekiyor. Kalkınma ajansında biz Bilecik olarak en çok oya sahibiz. Başkanımda biraz alınganlık ve küskünlük gördüm. Kalkınma Ajansı bu illerin gelişmesi için kurulmuş bir ajansımızdır. Bizim dönemimizde Bilecik Belediyemizle ilgili bir projemiz daha önceki dönemde onaylanmış, bazı eksikliklerin tamamlanması için süre verilmesine rağmen eksiklikler yapılmayınca proje iptal oldu. Bundan sonra bizim önümüze Bilecik Belediyesi ile ilgili bir proje önümüze gelmedi. Gelirse de en güzel şekilde değerlendirmeye alırız. Başkanım inşallah çok proje üreterek buraya getirir, Biz Bilecikliyiz" dedi. - BURSA

Meclis Başkanı, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz'dan BEBKA'ya tam destek - Son Dakika

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