Başkan Yılmaz'dan çakarlı kardeş haberine yalanlama - Son Dakika

Ankara'da çakarlı araçlarla şehir turu atıp sosyal medyada Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın fotoğrafını "abim" diyerek paylaşan Kaan Yılmaz'a başkandan yalanlama geldi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; çeşitli basın yayın ve medya organlarında 'AK Partili belediye başkanın kardeşi sokağa çıkma yasağını deldi' başlığıyla yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, habere konu olan Kaan Yılmaz isimli vatandaş ile "ne kardeşlik ne de akrabalık bağı olmadığını" belirtti.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamada: "Bugün, çeşitli basın yayın ve medya organında, 'AK Partili belediye başkanın kardeşi sokağa çıkma yasağını deldi' başlığıyla yapılan haberlere ilişkin, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu haberlerde adı geçen ve 'başkanın kardeşi' diye tanıtılan şahıs, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ne kardeşi ne de akrabasıdır. Hiçbir araştırma yapmadan ve söz hakkı tanımadan; soyadlarının aynı olmasından yola çıkarak bir kişiyi başka bir kimsenin kardeşi olarak gösterme çabasını iyi niyetli bulmadığımızı belirtmek isteriz.

Basın meslek ilkelerini yok sayan, olumsuz algı maksadıyla hazırlandığı açık ve tamamen gerçek dışı bu haberlerle ilgili gerekli yasal süreci başlattığımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" denildi. - BURSA