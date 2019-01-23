Başkan Yılmaz'dan Doğu Türkistan Çağrısı

Genel Başkan YILMAZ ; Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına yönelik devam eden Çin zulmünü kınayarak, Doğu Türkistan'ın sahipsiz olmadığını söyledi.

Doğu Türkistan'da Çin zulmünün Müslüman Uygurlara, Müslüman olduklarından ve de oruç tuttuklarından dolayı yapmış olduğu baskı, zülüm ve katliamları şiddetle kınayan YILMAZ, Uygur Müslümanlarının sahipsiz olmadığını ifade etti.

Açıklamasının devamında YILMAZ "İstemeyerek de olsa birlikte yaşamak zorunda olduğumuz bu insan müsveddeleri şunu iyi bilsin ki, bu ülke Müslümandır. İnancına yapılacak olan her türlü saldırıya cevap verecek güçtedir. Kökü dışarıda bulanık kaynaklardan beslenen bu şer odakları, milletin inancıyla alay ederek bir şey elde edeceklerini sanıyorsa aldanıyorlar. Gayri Müslümlerin bile hürmeten Müslümanlara ve İslam dinine saygıları aşikârken, bu yurtta yaşayıp da hala İslam'la müşerref olamamış, hayat felsefesini din düşmanlığı üzerine inşa etmiş bu cinsi ve fikri sapık insanlar toplumun gönlünde her zaman mahkum olmuştur ve mahkum olmaya devam edecektir." dedi.

Selçuklu Ocakları Genel Merkezi Ve Gençlik Kollarıyla ortaklaşa düzenlediği Doğu Türkistan Zulmüne Dur yürüşüne tüm halkımızı davet ederek Doğu Türkistan'lı kardeşlerimize destek olmayı ve sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı.

27.01.2019 Pazar günü saat 16.00 da Yeni Camii önünde başlayacak yürüyüş AKM önünde sonlandırılacak.