Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi

02.12.2020 11:09
Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye üzerinde basketbol oynadı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye üzerinde basketbol oynadı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nin yeni sezonuna hazırlanan Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı'nı ziyaret etti. Antrenman öncesinde 'engelsiz' sporcularla sohbet eden Başkan Yılmaz, kendisi için hazırlanan 16 numaralı formayı giyerek tekerlekli sandalye üzerinde ter döktü. Başkan Yılmaz'ın da parkede yer aldığı antrenman maçı büyük çekişmeye sahne oldu. İnancın kararlılıkla harmanlandığı, gücün strateji ile buluştuğu tekerlekli sandalye basketbolunun zorluğunu yakından gören Başkan Yılmaz, gösterdikleri büyük azimli mücadele örneği ile zihinlerdeki engel duvarlarını yıkan 'engel tanımayan' sporcularla keyifli anlar yaşadı.

Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcularının sarf ettiği efor ve sergiledikleri performansa hayran kaldığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübümüz ile beraber keyifli bir gün geçirdik. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizde tekerlekli sandalye basketbol müsabakası gerçekleştirdik. Öncelikle tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Arkadaşlarımızın sarf ettiği efor bizleri kendilerine hayran bıraktı.Ben de ciddi anlamda yorulduğumu hissediyorum. Bu takımın Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde yarışacağına inancım tam. Arkadaşlarımıza sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizlerin de Yıldırım Belediyesi olarak her daim onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Kültürden sanata, spordan istihdama birçok konuda 'engelsiz' Yıldırımlılara daima destek olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, 2021 yılında yapımına başlanacak Engelsiz Yaşam Merkezi' projesini açıkladı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin yanında, metro istasyonun bulunduğu noktada ilçeye bir Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Yılmaz, "Biz, Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübümüzün yanı sıra hem bireysel branşlarda hem de takım sporlarında engellerini aşan kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübümüz dahilindeki branşlarda da engelli kardeşlerimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Hayata tutunmaya çalışan, yürüme zorluğu çeken küçük çocuklarımıza yardımcı olmak adına da imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu noktada engelli kardeşlerimiz için bir projemizi açıklamak istiyorum. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizin yanında, metro istasyonunun da bulunduğu noktada bir Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 2021 yılı içerisinde inşallah inşaatına başlayacağız. Burada engellilerimiz mutfakta hünerlerini sergileyebilecek, engellerini müzik ile aşacak. Spordan, kültürden, sanata kadar birçok alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

1 yılda 300'den fazla engelli istihdamı

Geride kalan bir yıllık dönemde Yıldırım İstihdam Merkezi çalışmalarıyla 300'den fazla engelli vatandaşa iş bulma noktasında yardımcı olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Sadece sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle değil, istihdam noktasında da engel tanımayan kardeşlerimizin yanındayız. Yıldırım İstihdam Merkezimizde de bir yıl içerisinde 300'ün üzerinde engelli kardeşimize iş bulmaları noktasında yardımcı olduk. Onları takdir ediyorum. Çok daha güçlükler içerisinde engellerini aşarak başarılara koşuyorlar. Dolayısıyla onların engel tanımazlığını da diğer arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin örnek alması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi
Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi
Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi
Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi
Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi
Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi
Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi

Tekerlekli Sandalye, Mehmet Melih Oktay, basketbol, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor         
10:55
İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek İBB, toplu taşımada meydana gelebilecek yığılmalar için yeni önlemler aldı: Sefer sayısı artacak, yedek araçlar bekletilecek         
10:47
Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı         
10:43
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı         
09:51
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 11:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei