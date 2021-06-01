Balıkesir Büyükşehir Belediyesi esnaftan 5 ay boyunca su ücreti almayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş yeri kapalı kalan ve süreçten olumsuz etkilenen esnaftan 5 ay boyunca su ücreti almayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kovid-19 sürecinden etkilenen il genelindeki tüm esnaf ve iş yerlerinden 5 ay boyunca 1. kademe su ücreti alınmaması talimatını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik destek paketleriyle birlikte, yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Yaşadığımız zorlu süreçlerin sonucunda esnafımızın mağdur olmaması adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Allah'ın izniyle bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Genelgede söz edilen her türlü iş yerlerinin aylık su faturalarına yansıyan 1. kademede tüketilen içme ve kullanma su bedelleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak."