Başkan Yılmaz'dan Hasta Ziyaretleri

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 9 hastayı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 9 hastayı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Alpagut ve Sağlık mahallelerinde 9 hastayı evinde ziyaret eden Başkan Yılmaz, hastalarla yakından ilgilenerek, hasta yakınlarından da hastaların durumları ile ilgili detaylı bilgiler alıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Başkan Yılmaz'a hasta ziyaretinde, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Şevki Erkal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Taner Laçin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim yardımcısı Alican Önal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yeşilbağ eşlik etti.

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