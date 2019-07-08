Başkan Yılmaz'dan hemşehri derneklerine ziyaret

Erzurum Oltu Çayüstü Derneği mensuplarıyla halay çeken, Gürsu Yusufelililer Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Spor Kulübü Derneği mensupları ile horon tepen ve düzenlenen etkinliklerin örf ve adetlerin yaşatılması noktasında birlik ve beraberliğe vesile olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ülkemiz geniş coğrafyası ile özellikle bahar mevsiminden itibaren yaz aylarında pek çok festivale, şenliğe ev sahipliği yapıyor. İlçelerimizde ve mahallerimizde böylesine güzel etkinliklerle bir araya geliyoruz. Aslında her şey bir bahane, asıl olan bir arada olmak, birlik ve beraberliği böylesi günlerde pekiştirmektir" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMASIN

Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası Bursa'nın, çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Ben de böyle bir zenginlik içinde, böyle bir kültürel değerlerin adeta geçit yaptığı bir coğrafyada, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Aslına baktığımızda kültürümüzün, bizi biz yapan geleneklerimizin yaşatıldığı, birlik beraberliğimizin pekiştiği bir günü yaşıyoruz. Bu birlik beraberliği oluşturan sizlerin geniş gönülleri ve katılımıdır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.