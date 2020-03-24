Başkan Yılmaz'dan koronavirüs nöbeti - Son Dakika
Son Dakika Genel Başkan Yılmaz'dan koronavirüs nöbeti - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan koronavirüs nöbeti

6 saat önce

Başkan Yılmaz'dan koronavirüs nöbeti Başkan Yılmaz, çağrı merkezinde telefonlara baktı Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele aralıksız devam ederken, Yıldırım Belediyesi de çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Başkan Yılmaz'dan koronavirüs nöbeti

Başkan Yılmaz, çağrı merkezinde telefonlara baktı

BURSA - Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele aralıksız devam ederken, Yıldırım Belediyesi de çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çağrı Merkezi'nde vatandaşların aramalarına bizzat cevap vererek, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ilçe sakinlerinin taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturdu. Son 2 günde Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen 192 yaşlı ve hastanın talep ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda Yıldırımlılara hizmet etmeye gayret ettiklerini belirtti. Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi olarak 7/24 ilçe sakinleri ile irtibat halinde olduklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak kurduğumuz ekiplerle hem sokağa çıkma kısıtlaması bulunan büyüklerimiz ve hemşehrilerimizle ilgili gıda yardımı, sıcak yemek noktasında ve dışarıda görmeleri gereken hizmetlerinin çözümü noktasında yardımcı oluyoruz. Yeter ki büyüklerimiz evde kalsınlar, sağlıklı kalsınlar biz onlara her türlü desteği sağlamaya hazırız. Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üzeri yada kronik hastalığı bulunan büyüklerimiz talep ve isteklerini '444 16 02'yi arayarak Yıldırım Belediyesi Vefa İletişim Merkezi'mize iletebilirler" diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gıda yardımından sıcak yemeğe kadar birçok konuda vatandaşlardan talep ve istek geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Oktay Yılmaz, "Sıcak yemek taleplerini Yıldırım Belediyesi Aşevi'miz vasıtasıyla çözmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda yine dışarıda ihtiyacı olan bilhassa maaşını çekmek isteyen büyüklerimiz var. Bu konuda da talepte bulunan yaşlılarımızın maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyoruz. Bir yandan büyüklerimizin sosyal yardım noktasındaki taleplerini çözüme kavuştururken diğer yandan da temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı hızla ve titizlikle yürütüyoruz. Bilhassa toplulukların bulundukları mekanları ve bireylerin taleplerini de dikkate alarak destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'dan koronavirüs nöbeti

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:38 Kaynak: İHA

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