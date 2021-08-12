Üye Girişi
Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek

12.08.2021 09:17

Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek -Başkan Yılmaz, koyunları yanan çiftçiye 30 küçükbaş hediye etti Balıkesir'in Gökköy kırsal mahallesinde çardakta çıkan yangın sonucu 103 koyunu telef olan çiftçiye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 29 koyun ve 1 koç hediye etti.

Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek

-Başkan Yılmaz, koyunları yanan çiftçiye 30 küçükbaş hediye etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Gökköy kırsal mahallesinde çardakta çıkan yangın sonucu 103 koyunu telef olan çiftçiye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 29 koyun ve 1 koç hediye etti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy kırsal mahallesinde 1 Ağustos günü koyunların bulunduğu çardakta çıkan yangın sonrasında Kadir Yiğit'e ait 103 koyun yanarak telef olmuştu. Yaşanan olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çiftçi Kadir Yiğit'e ulaşarak yangın sonucu yaşanan hasarı telafi edebilmek için 29 koyun ve 1 koç hediye etti. Kadri Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine 30 küçükbaş hayvan hediye etmesi sonrasında gözyaşlarını tutamadı. 103 koyunu telef olan çiftçi Kadir Yiğit'in üzüntüsünde yanında olmak istediğini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Kırsal Daire ve Kalkınma Başkanlığımız bundan yaklaşık 10 gün önce bir kaza sonucu çıkan yangında telef olan 103 koyun yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 küçükbaş hayvanımızı Kadri ağabeyimize teslim ediyoruz. İnşallah bereketlendirir, bollaştırır. Merinos'un kıvırcık ırkıyla, koçumuzla beraber inşallah eskisinden daha güzel hayvancılık yapar. Üzüntüsünde bir nebze yanında olmak istedik. Hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. İnşallah yaralarınızı sararız" dedi.

Koyunlarına su götürmek için gitti, geri döndüğünde her yeri alevler sardı

Komşusunun traktörüyle koyunların bulunduğu çardaktan ayrılarak su getirmek için evine giden Kadir Yiğit, geri döndüğünde koyunların bulunduğu çardağın alevlere teslim olduğunu gördü. Çıkan yangında 103 koyunu telef olan Kadir Yiğit: "Öğleden sonra komşumuzun traktörüyle köye gelecektim. Koyunlarımın suyu bitmişti, tankeri takarak onlara su götürecektim. Ben köye vardığımda oğluma bir haber geldi. Muhtar telefon açmış. Oğlum koyunların bulunduğu çardakta yangın çıktığını söyledi. Bende bunu duyar duymaz traktöre hemen geri bindim ve koyunların bulunduğu yere gittim. Vardığımda benim oğlum da oradaymış. Yangını gördüğümde ben battım dedim. Gördüm, konuşamadım bulunduğum yere oturdum. Ağlayamıyorum, ağlarsam koyunların içinde kendimi atacağım. Ben koyunların içinde büyüdüm. Allah bize bunu yazmış. Ben 7 yaşımdan beri koyunların içindeyim. Bende daha önceden keçi vardı. Keçileri satarak koyun işine girdim. 5 tane koyun ile başladım ben bu işe. 150'şerli sayılara kadar ulaştım. Ama borcum olduğu için geçen sene bir kısmını sattım. 100 kadar bir hayvanım kaldı elimde. Onlar da telef oldu. Bir de kredi borca girmiştim. Yapacak bir şey yok. Bu ateşin nereden geldiğini bende bilemedim. Ben koyunları büyütür üretirim. Ama satamam. Koyunlarımı satarsam ben uyuyamam. Yardımlarınız için Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek
Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek
Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek
Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek

Yücel Yılmaz, Kadir Yiğit, Balıkesir, Yangın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık 10:20 Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık 09:56 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı 09:12 Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! 08:47 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Erdoğan'dan 08:19 Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir
Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü 08:11 Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi 21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi

Son Dakika Haberleri
10:23 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı
10:19 Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık
10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi
09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın
09:55 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık
09:27 Taliban, Afganistan'daki ilerleyişine devam ediyor! Başkent Kabil'e 150 km uzaklıktaki Gazni şehrini ele geçirdi
09:11 Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı
09:07 Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz
08:46 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!
08:31 Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık ve 3 yıl sürecek swap anlaşması imzalandı
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı         
10:24
Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu         
10:14
Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın         
09:59
Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok         
09:42
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın         
08:29
18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı         
08:17
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi         
21:09
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor         
15:36
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 10:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement