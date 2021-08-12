Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan koyunları yanan çiftçiye destek

-Başkan Yılmaz, koyunları yanan çiftçiye 30 küçükbaş hediye etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Gökköy kırsal mahallesinde çardakta çıkan yangın sonucu 103 koyunu telef olan çiftçiye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 29 koyun ve 1 koç hediye etti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gökköy kırsal mahallesinde 1 Ağustos günü koyunların bulunduğu çardakta çıkan yangın sonrasında Kadir Yiğit'e ait 103 koyun yanarak telef olmuştu. Yaşanan olayın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çiftçi Kadir Yiğit'e ulaşarak yangın sonucu yaşanan hasarı telafi edebilmek için 29 koyun ve 1 koç hediye etti. Kadri Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine 30 küçükbaş hayvan hediye etmesi sonrasında gözyaşlarını tutamadı. 103 koyunu telef olan çiftçi Kadir Yiğit'in üzüntüsünde yanında olmak istediğini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Kırsal Daire ve Kalkınma Başkanlığımız bundan yaklaşık 10 gün önce bir kaza sonucu çıkan yangında telef olan 103 koyun yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 küçükbaş hayvanımızı Kadri ağabeyimize teslim ediyoruz. İnşallah bereketlendirir, bollaştırır. Merinos'un kıvırcık ırkıyla, koçumuzla beraber inşallah eskisinden daha güzel hayvancılık yapar. Üzüntüsünde bir nebze yanında olmak istedik. Hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. İnşallah yaralarınızı sararız" dedi.

Koyunlarına su götürmek için gitti, geri döndüğünde her yeri alevler sardı

Komşusunun traktörüyle koyunların bulunduğu çardaktan ayrılarak su getirmek için evine giden Kadir Yiğit, geri döndüğünde koyunların bulunduğu çardağın alevlere teslim olduğunu gördü. Çıkan yangında 103 koyunu telef olan Kadir Yiğit: "Öğleden sonra komşumuzun traktörüyle köye gelecektim. Koyunlarımın suyu bitmişti, tankeri takarak onlara su götürecektim. Ben köye vardığımda oğluma bir haber geldi. Muhtar telefon açmış. Oğlum koyunların bulunduğu çardakta yangın çıktığını söyledi. Bende bunu duyar duymaz traktöre hemen geri bindim ve koyunların bulunduğu yere gittim. Vardığımda benim oğlum da oradaymış. Yangını gördüğümde ben battım dedim. Gördüm, konuşamadım bulunduğum yere oturdum. Ağlayamıyorum, ağlarsam koyunların içinde kendimi atacağım. Ben koyunların içinde büyüdüm. Allah bize bunu yazmış. Ben 7 yaşımdan beri koyunların içindeyim. Bende daha önceden keçi vardı. Keçileri satarak koyun işine girdim. 5 tane koyun ile başladım ben bu işe. 150'şerli sayılara kadar ulaştım. Ama borcum olduğu için geçen sene bir kısmını sattım. 100 kadar bir hayvanım kaldı elimde. Onlar da telef oldu. Bir de kredi borca girmiştim. Yapacak bir şey yok. Bu ateşin nereden geldiğini bende bilemedim. Ben koyunları büyütür üretirim. Ama satamam. Koyunlarımı satarsam ben uyuyamam. Yardımlarınız için Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.