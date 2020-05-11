Başkan Yılmaz'dan kuaför esnafına özel hediye - Son Dakika

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 11 Mayıs itibarı ile hizmete başlayan kuaför ve güzellik salonlarını ziyaret ederek siperlik, önlük ve bakım setinden oluşan hediyeler verdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları bugün itibarı ile yeniden hizmete açıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilk iş günlerinde esnafları ziyaret ederek hediyeler verdi. Ziyaretler esnasında hijyen ve sosyal mesafe kuralını hatırlatan Başkan Yılmaz, belediye tarafından verilen dezenfekte hizmetinin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Haftada bir dezenfekte yapılacağını belirten Başkan Yılmaz, özel olarak hazırlanan ve içerisinde 2 adet önlük, 2 adet siperlik ve bakım seti bulunan hediye paketi verdi.

BAŞKAN YILMAZ, "MORAL HEDİYESİ VERDİK"

Silivri'deki 256 kuaför ve güzellik salonu işletmesinde dezenfekte çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, bugün ekipler tarafından tek tek esnaf ziyareti yapılarak hediye paketlerinin ulaştırılacağını söyledi.

Başkan Yılmaz, salgın hastalıkla mücadele sürecinde birçok esnafın etkilendiğini belirterek şunları söyledi; "Bu pandemi sürecinde küçük esnafımızın birçoğu kapalı kaldı. Bu süreçten en çok etkilenen esnaflarımız berber, kuaför ve güzellik salonlarımız oldu. Bugün itibarıyla açıldılar. Biz Silivri Belediyesi olarak geride bıraktığımız hafta sonu boyunca ilçemizde bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte işlemlerini yaptık. Bugün de kendilerini ziyaret edip, hayırlı işler temennisinde bulunarak hal hatır sorduk. Yaptığımız ziyaretlerde esnaf kardeşlerimize yüz koruyucu siperlik, 2 adet önlük ve bakım setinden oluşan bir moral hediyesi takdim ettik. Silivri Belediyesi olarak pandemi bitene kadar önümüzdeki haftalarda bu işyerlerimizin dezenfekte işlemini rutin bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza bir kez daha sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı işler diliyorum."